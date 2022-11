Le ministre de l’Immigration de T.-N.-L. frustré du manque de soutien d’Ottawa

Le ministre de l’Immigration de Terre-Neuve-et-Labrador est frustré des limites que lui impose le gouvernement fédéral. Des nouveaux arrivants font face à des délais à cause de cela, a-t-il déclaré cette semaine.

Dans une conférence de presse jeudi, Gerry Byrne, qui est ministre provincial de l’Immigration, de la Croissance de la population et des Compétences, déplore que Terre-Neuve-et-Labrador ne puisse plus désigner de nouveaux candidats à la résidence permanente avant le 1er janvier.

En vertu d’un programme fédéral, le gouvernement de la province peut désigner 1140 candidats à la résidence permanente. La province peut aussi désigner 453 personnes en empruntant la voie d’accès du programme d’immigration au Canada atlantique.

Il ne reste plus de place cette année. Aucune , a déclaré le ministre Byrne, en pesant bien ses mots, jeudi.

À cause de cela, la province ne peut plus soumettre de demande avant 2023, et les candidats à l’immigration devront attendre.

Terre-Neuve-et-Labrador avait prédit que cela se produirait, affirme le ministre. Gerry Byrne dit avoir prévenu le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, que la province aurait besoin d’une plus grande capacité d’accueil cette année. Il dit que M. Fraser a ignoré sa requête.

Maintenant, on peut voir les résultats , a maugréé M. Byrne.

Au cours des années précédentes, nous étions chanceux d’utiliser le tiers de ces places , a mentionné Gerry Byrne.

Les choses ont changé. Le gouvernement provincial demande à présent au fédéral de doubler le nombre de candidats que Terre-Neuve-et-Labrador pourra désigner en 2023.

Il y a plusieurs problèmes qui vont devoir être résolus avec Ottawa , a dit le ministre. Beaucoup.

Croissance de la population cette année

Selon le ministère provincial de l'Immigration, la population de Terre-Neuve-et-Labrador a augmenté de 6200 personnes dans les 18 derniers mois, la croissante la plus importante depuis 1971. Statistique Canada parle d'une augmentation de 2929 habitants entre le 1er avril et le 1er juillet 2022.

Dans une province où le nombre de décès (5169 en 2021) dépasse largement le nombre de naissances (3838 en 2021) la récente hausse de la population s’explique par l’arrivée de personnes provenant d’autres provinces, ou de l’étranger.

Gerry Byrne plaide aussi pour une hausse du financement de l’Association pour les nouveaux Canadiens, une agence à but non lucratif qui aide les immigrants et les réfugiés à s’installer à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement provincial soutient que le fédéral finance cette agence moins que les agences similaires dans les 9 autres provinces du pays. C’est l’organisme le plus mal financé du pays, ça doit changer , a déclaré le ministre.

D’autres voix se sont jointes aux appels du ministre, cette semaine.

Tony Fang, un économiste de l'Université Memorial de Terre-Neuve, croit même que la province devrait demander au fédéral de tripler, et non seulement doubler, le nombre de candidats pour 2023.

Jacky Sullivan, directrice générale du Conseil des employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador, affirme que l'approche du fédéral dans ce dossier est insuffisante . La hausse des seuils d'immigration est nécessaire, car il y a trop d'emplois vacants dans la province, soutient-elle.