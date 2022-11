Séoul lance son premier autobus autonome

À l'instar d'autres villes comme Montréal , Séoul a lancé vendredi sa première ligne d'autobus à conduite autonome, dans le cadre d'une expérimentation qui vise à rendre le public plus confiant vis-à-vis des véhicules sans conducteur ou conductrice.

Le nouveau véhicule ne ressemble pas à un autobus ordinaire : il est entièrement symétrique, avec des bords arrondis et de grandes fenêtres qui le font ressembler davantage à un jouet qu'à un moyen de transport dernier cri.

Un design intentionnel, selon Jeong Seong-gyun, responsable de la conduite autonome chez 42 Dot, la jeune entreprise – désormais propriété de la société sud-coréenne Hyundai – qui a créé la technologie de conduite autonome présente ici.

C'est l'avenir , assure-t-il à l'AFP, ajoutant qu'en conséquence, il fallait un nouveau type de design remarquable .

Le véhicule ressemble un peu à un Lego, car il a été fabriqué à partir de pièces composites afin de réduire les coûts et de le rendre facile à reproduire, explique-t-il.

Jeong Seong-gyun, responsable de la conduite autonome chez 42 Dot, devant l'autobus autonome. Photo : Autre banques d'images / Afp/Anthony Wallace

Une nouvelle ère

Nous voulons favoriser l'ère de la conduite autonome , met-il en avant, tout en notant que l'objectif de l'entreprise était de rendre la technologie peu coûteuse, plus sûre et facilement transférable à de nombreux types de véhicules différents, comme les camions de livraison.

Pour l'instant placé sous l'étroite vigilance d'un conducteur ou d'une conductrice, le nouvel autobus se conduira tout seul sur un nouvel itinéraire, un petit circuit de 3,4 kilomètres autour du centre-ville de la capitale de Corée du Sud, d'une durée d'environ 20 minutes.

Pour le moment, le véhicule autonome est surveillé de près par un conducteur ou une conductrice. Photo : Autre banques d'images / Afp/Anthony Wallace

Les gens peuvent monter à bord à l'un des deux arrêts désignés après avoir réservé une place gratuite via une application.

Pour se déplacer, l'autobus utilise une caméra et un radar, et non des capteurs coûteux, précise M. Jeong.

Le jour du lancement, vendredi, de nombreuses personnes semblaient intrigués par le design du végicule, s'arrêtant pour le photographier et regarder à l'intérieur, ou posant des questions au personnel de 42 Dot qui se trouvait à proximité.