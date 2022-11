Au lendemain du Vendredi fou, le Samedi PME encourage l’achat local au Canada

C’est le Samedi PME , une journée qui vise à encourager l’achat local à travers le pays, à l’initiative de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), le plus grand regroupement de PME au pays. Il compte 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité.

L’évènement sera souligné entre autres par des affiches dans les commerces. Quelque 38 % des entreprises canadiennes y prennent part.

François Vincent, vice-président Québec de la FCEI Photo : Radio-Canada

En entrevue sur les ondes de RDI, François Vincent, vice-président Québec de la FCEI , explique c’est un évènement qu’on a fait pour se placer entre le Vendredi fou et le cyberlundi et donner une autre option au consommateur de pouvoir choisir local .

Avec le Samedi PME, on voulait quelque chose de dédié pour les petites entreprises dans un contexte de forte inflation qui frappe les consommateurs , précise M. Vincent.

« C’est peut-être bon de commencer son magasinage des fêtes en avance, de bien budgéter et surtout de choisir local. » — Une citation de François Vincent, vice-président Québec de la FCEI

Un coup de sonde de la FCEI mené cette année auprès de plus de 2000 membres révèle que 69 % des petits commerçants achètent des produits et services d'autres entreprises locales. Le même sondage indique que deux petits commerçants sur trois donnent du temps et de l'argent à des organismes de bienfaisance locaux.

Au Canada, les PME emploient 10 millions de personnes, dont plus de deux millions au Québec, selon la FCEI .

Selon les derniers coups de sonde, la proportion de dépenses va diminuer pour la période des fêtes, ajoute M. Vincent. C’est environ la moitié ou le tiers des Canadiens qui disent qu’ils vont diminuer leurs dépenses.

Dans un contexte d’inflation, dit M. Vincent, il est fort probable que les consommateurs vont essayer d’aller voir les rabais proposés par les grandes chaînes . Cela peut avoir un impact sur les petits détaillants qui vivent aussi très fortement l’inflation pense-t-il, car ils ont de possibilités de faire des économies d’échelle.

M. Vincent invite les consommateurs à prendre une portion de leur budget et le dédier aux entreprises locales et de ne pas avoir peur d’aller voir le petit commerçant [...] vous allez être étonnés de voir que la différence de prix n’est pas aussi significative que ça .

« Le dollar que l’on va dépenser ici va travailler plus longtemps pour l’économie du Québec et du Canada. » — Une citation de François Vincent, vice-président Québec de la FCEI

Les PME ont besoin des consommateurs

Le niveau d’optimisme des petites entreprises n’est pas haut ces temps-ci, reconnaît François Vincent.

Les trois éléments qui exercent la pression sur les entreprises actuellement sont la pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation des coûts qui fait mal aux entreprises et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, rappelle-t-il.

Ces situations amènent parfois les petites entreprises à devoir fermer certaines journées, ce qui met leur pérennité en péril.