Les infirmières étrangères se heurtent à la pénurie de logements et de places en garderie

Les cégeps qui les accueillent, soit ceux de Chicoutimi et de Saint-Félicien, font toutefois des pieds et des mains pour les aider.

Les étudiantes du Cégep de Chicoutimi ont intégré des hébergements temporaires à leur arrivée. Celles qui sont venues avec leur famille ont eu recours aux haltes-garderies et leurs horaires ont été adaptés à leur situation.

Au Cégep de Saint-Félicien, où les besoins se font aussi sentir, on refuse toutefois de dire que Québec a été trop vite en accueillant ces travailleuses. Des fois, il faut plonger et avancer et je vous dis que c’est un beau dossier , explique la directrice du service aux entreprises et aux collectivités, Manon Gingras. On va avoir quand même 11 infirmières dans moins d’un an qui vont commencer à travailler et même bientôt, il y en a quelques-unes qui vont pouvoir être préposées aux bénéficiaires , ajoute-t-elle.

Le CIUSSS se veut rassurant

Dans un courriel, le CIUSSS explique que le manque de places en garderie se fait surtout sentir à Dolbeau-Mistassini. Des avenues qui permettraient de résoudre la situation sont actuellement sur la table et devraient se concrétiser sous peu , écrit un porte-parole dans un courriel envoyé à Radio-Canada.

Le Cégep de Saint-Félicien assure que le CIUSSS et les ministères de la Famille et de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration travaillent pour trouver des solutions.