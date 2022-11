Un mercure momentanément en hausse dans la région

Tout au long de la journée de samedi, le mercure va flirter avec le point de congélation.

La nuit suivante, la température grimpera si bien qu'il fera pratiquement cinq degrés Celsius dimanche.

Ce réchauffement temporaire est lié à l'arrivée d'une dépression en provenance de la côte est des États-Unis.

Selon le météorologue Félix Biron, d'Environnement Canada, la présence de ce système ne se fera pas sentir tellement longtemps.

« Pour la journée de lundi, on aura un maximum autour de trois degrés Celsius. Par contre, par la suite, dans la nuit [de lundi à mardi], on descendra à moins dix degrés Celsius. On va donc déjà revenir à une température un peu plus normale », explique-t-il.

M. Biron ajoute que la région aura droit à un mélange de précipitations.

« Vers la fin de la journée de dimanche, ça commencera sous forme de pluie. Puis, pour la nuit de dimanche à lundi, on attend de la neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sera la même chose pour le début de la journée de lundi également », conclut-il.