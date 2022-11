La police de Thunder Bay accuse 7 personnes et saisi d’armes à feu et de la drogue

Les policiers ont mené une perquisition dans une résidence de la rue Amelia le 24 novembre.

Ils y ont trouvé les sept suspects ainsi que trois pistolets chargés. Une des armes avait été convertie en arme automatique.

La police a aussi saisi du crack et du fentanyl ainsi que des chargeurs à grande capacité.

C'est représentatif de la tendance inquiétante en ville, ou vous avez des drogues, de l’argent et des armes au même endroit, accompagner de gens du sud de la province. C’est vraiment la tendance que l’on voit depuis des années , explique le détective Jeremy Pearson de la police de Thunder Bay.

Vous avez des personnes motivées pour voyager jusqu’à Thunder Bay en raison du profit, et avec le commerce illicite de drogues, vous avez le potentiel pour de la violence. Ce potentiel violent se manifeste en ville et maintenant, de plus en plus, il inclut des armes à feu, au moins la présence d’armes , ajoute-t-il.

Les sept suspects font face à des accusations liées à la possession d’armes et de drogue. Ils ont comparu en cour vendredi et demeurent présentement en détention.