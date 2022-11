Toronto rouvre ses patinoires publiques extérieures

À partir de samedi et pendant les deux prochaines semaines, la Ville de Toronto va ouvrir ses 52 patinoires extérieures. Dès samedi, 38 patinoires seront accessibles.

Selon un communiqué de la Ville, ses patinoires resteront ouvertes jusqu’au 19 mars 2023. Quatorze patinoires supplémentaires ouvriront leurs portes le 3 décembre et seront accessibles jusqu’au 26 février.

Enfin deux autres, au parc Dufferin Grove et au parc Ledbury, ouvriront dès que les travaux de construction dans ces secteurs seront terminés.

Les patinoires publiques seront accessibles de 10 h à 22 h. Les patinoires à glace naturelles ouvriront en janvier si la météo le permet.

Les résidents de Toronto pourront patiner gratuitement, mais aussi pratiquer du hockey shinny, du patinage artistique de loisir ainsi que participer à des programmes pour apprendre à patiner et à jouer au hockey.

Une nouvelle offre de programmes

Cette année, la Ville propose aussi un programme pilote pour pratiquer la ringuette dans six lieux, veut accroître l’accessibilité aux femmes au hockey shinny, et met en œuvre un kiosque mobile de prêt de patins à certaines patinoires.

En partenariat avec le groupe financier Desjardins, il propose des patins, des casques et des aides au patinage dans ses bibliothèques de prêt mobiles.

150 aides au patinage, 60 paires de patins et 60 casques seront ainsi mis à disposition.

Nous sommes ravis de soutenir les résidents et les familles qui apprennent à patiner, et qu’ils puissent profiter du passe-temps canadien par excellence , affirme la maire adjointe Jennifer McKelvie.

Début décembre la Ville mettra en place le programme pilote pour la ringuette dans certaines patinoires. Le programme est ouvert aux résidents de six ans et plus.

Selon la ville, le sport gagne rapidement en popularité. La ringuette est un sport sans contact pratiqué sur une patinoire avec un anneau et un bâton droit.

Concernant son objectif d’accroître le nombre de femmes qui pratiquent le hockey shinny, une version informelle du hockey, la Ville augmente cette année le nombre de patinoires avec des créneaux horaires dédiés à cette pratique à 29.

Dans le cadre du programme d’hiver Welcome T.O. Winter de la Ville, dont les patinoires font partie, de nombreuses autres activités sont disponibles.

Entre autres, on peut citer plus de 1500 parcs ou 28 toboggans.

La liste des infrastructures disponibles cet hiver est disponible sur le site internet de la Ville.