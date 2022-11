Arbre de l’espoir : plus de 1 M$ amassés lors de la 34e campagne

La somme a été annoncée par les ambassadeurs de la campagne 2022, Réjean Després et sa nièce, Isabelle Thériault, lors d’une émission radio spéciale de bilan de la campagne. Ce sont des proches du jeune Samuel Thériault de Dieppe, qui a succombé à un cancer des os en 2021.

Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à donner de l’espoir à toutes les personnes qui luttent ou ont lutté, et leurs proches , a dit Réjean Després.

Diffusée sur les ondes d’ICI première, l’émission spéciale animée par Anne-Marie Parenteau et Louis-Philippe Leblanc a été enregistrée à l’École Régionale de Baie–Sainte-Anne, au Nouveau-Brunswick.

Une émission de radio spéciale a été diffusée sur les ondes d'ICI première samedi matin, coanimée par Louis-Philippe Leblanc (à gauche) et Anne-Marie Parenteau (à droite). Photo : Radio-Canada

Un brunch communautaire présenté par la fondation du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont y était organisé en amont afin de clôturer la 34e campagne annuelle.

Des bénévoles, donateurs, survivants, gens qui sont en traitement actuellement et travailleurs de la santé étaient sur place. C'est la première fois depuis le début de la pandémie que le public est convié à l'enregistrement de l’émission spéciale de l’Arbre de l’espoir.

Les artistes Daniel Léger et Joannie Benoît ont offert des prestations musicales.

Plus de 32 millions amassé depuis 1989

Depuis 1989, la campagne de l’Arbre de l’espoir a permis la réalisation de grands projets qui ont bénéficié directement aux gens touchés par le cancer au Nouveau-Brunswick et à leurs familles.

Habituellement couronnée par un grand radiothon, la formule a été revue en 2020 en raison de la pandémie.

C’est la première fois depuis le début de la pandémie que le public a pu assister à l'enregistrement de l’émission spéciale de l’Arbre de l’espoir. Photo : Radio-Canada

Avec le succès de cette première édition du brunch communautaire, nous souhaitons que s’installe une nouvelle tradition, afin que toutes les régions de la province aient la possibilité de participer aux célébrations de clôture , a affirmé la directrice générale de la Fondation CHU Dumont, Nadine Martin.

« Nous avons vraiment l’impression d’avoir fait une différence dans la vie des gens, et ça me fait chaud au cœur ! Je souhaite que toutes les personnes qui doivent composer avec la maladie sachent qu’elles ne sont pas seules et qu’elles peuvent compter sur notre soutien ! » — Une citation de Isabelle Thériault, coambassadrice de la campagne de l’Arbre de l’espoir 2022

La Fondation CHU Dumont relate que plus de 32 millions de dollars ont été recueillis dans le cadre des campagnes de l’Arbre de l’espoir depuis ses débuts.

La directrice générale de la Fondation CHU Dumont, Nadine Martin et les ambassadeurs de la campagne 2022 de l’Arbre de l’espoir, Isabelle Thériault et son oncle, Réjean Després. Photo : Radio-Canada

Les fonds recueillis en 2022 aideront à améliorer les soins offerts au Centre d’oncologie Dr — Léon-Richard et aux départements du CHU, à financer des projets de recherche contre le cancer, à améliorer le confort des patients et de leurs proches qui séjournent à l’Auberge Mgr-Henri-Cormier de Moncton.