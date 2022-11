Patrice Michaud animera un atelier d’écriture jeunesse à la bibliothèque Memphrémagog

Ce dernier, né d’un partenariat entre la Fédération québécoise des municipalités (FMQ) et de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), se veut un moyen de valoriser la langue française et les bibliothèques publiques du Québec après la pandémie et est subventionné par le ministère de la Langue française, souligne la chargée de projets Jeanne Painchaud.

Chaque fois, l’atelier est divisé en deux. L’animateur Nicolas Ouellet, l’ambassadeur du projet, discute avec l’artiste de sa démarche créative. Ensuite, l’artiste invité collabore avec la médiatrice culturelle Caroline Barber pour animer un atelier d’écriture , continue-t-elle.

Au total, 17 ateliers d’écriture seront organisés dans différentes bibliothèques de la province. Chaque fois, l’atelier se donne sur place, mais n’importe quelle bibliothèque publique ailleurs au Québec peut se brancher , précise Jeanne Painchaud. Il faut absolument se trouver dans une bibliothèque participante pour assister à l’atelier, mais les entrevues d’ouverture avec Nicolas Ouellet sont rediffusées sur le site web de Lettres attachées.

Les artistes invités ont des champs d'expertise variés.

« L’atelier est chaque fois par un artiste dont les mots sont importants dans sa création. Ça peut être un romancier, un poète, mais aussi un auteur-compositeur-interprète, un humoriste, un scénariste, un auteur jeunesse. [...] Les jeunes sont amenés à écrire un texte qui est différent chaque fois. » — Une citation de Jeanne Painchaud, chargée de projet pour BAnQ

Samedi, Patrice Michaud doit ainsi apprendre aux jeunes à écrire un refrain et des couplets de chanson. Les participants peuvent ensuite soumettre leur texte à un concours. Le gagnant reçoit une bourse d’études de 1500 $.

Un autre atelier du même genre a déjà eu lieu en octobre dernier en Montérégie avec l’auteure de Faire les sucres, Fanny Britt.

Jusqu’en mars 2023, les quelques différents ateliers prévus sont réservés aux jeunes de 10 à 14 ans. Ensuite, Lettre attachées sera aussi ouvert aux adultes.

Le président de la FQM , Jacques Demers, se réjouit de cette initiative.

« À peu près dans chaque municipalité, il y a des bibliothèques au Québec. C’est souvent un lieu de rencontre. On se disait que c’était une belle place pour faire la promotion de la langue française, pour les jeunes, les adultes et les nouveaux arrivants. » — Une citation de Jacques Demers, président de la FQM