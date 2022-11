Le centre de recherche de l’Institut du véhicule innovant est inauguré à Saint-Jérôme

L'Institut du véhicule innovant (IVI), qui aide les entreprises québécoises dans la conception et la création de véhicules autonomes, électriques et connectés, a inauguré son nouveau centre de recherche vendredi à Saint-Jérôme en présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l'Environnement, Benoit Charette.