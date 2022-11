L’Alberta lance un appel d’offres pour le dédoublement du premier tronçon de l’autoroute 3

Ce tronçon amorce une série de huit portions dans le cadre du dédoublement des 215 kilomètres de cet important corridor économique, qui traverse l'Alberta, passe par Medicine Hat et Lethbridge et se poursuit en Colombie-Britannique.

Selon le gouvernement albertain, l'autoroute 3 sera complètement dédoublée d'ici 10 ans. Un avis d'étude de faisabilité du projet d'élargissement à quatre voies de l'autoroute avait été lancé en 2020.

Vendredi, un avis d'appel d'offres a été lancé officiellement par le gouvernement, notamment, après avoir constaté l'importance de cette route vitale lors des inondations qui ont frappé la Colombie-Britannique de 2021 , indique la première ministre Danielle Smith.

«Nous allons procéder par phases. Donc, évidemment, la première phase, nous verrons des pelleteuses dans le sol ce printemps entre Taber et Burdett», a affirmé Danielle Smith au sujet du dédoublement de l'autoroute 3. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

Elle affirme avoir demandé au ministre des Transports, Devin Dreeshen, de précipiter le processus d’appel d’offres en constatant l’importance de cette voie de secours. J'ai demandé au ministre Dreeshen de commencer à travailler sur des plans pour doubler toutes les portions restantes de l'autoroute 3 , a-t-elle précisé.

Le fait de pouvoir réacheminer le trafic, en cas de besoin, est une autre raison très importante pour laquelle nous procédons au dédoublement de l'autoroute 3 , a expliqué le ministre des Transports et des Corridors Devin Dreeshen.

Outre la création d'emplois, l'augmentation de la capacité de circulation permettra également aux entreprises d'obtenir des matières premières et d'acheminer les produits de l’Alberta vers ses voisins de l'Est et de l'Ouest , a dit le ministre.

Selon lui, l'élargissement à quatre voies de cette section de l'autoroute permettra aux agriculteurs et aux entreprises de la région d'acheminer plus facilement leurs produits et aux habitants de la région de se déplacer plus sûrement.

« Ce projet rendra les déplacements plus sûrs, plus rapides et plus faciles pour tous les habitants du sud de l'Alberta. » — Une citation de Devin Dreeshen, ministre des Transports et des Corridors de l'Alberta

Le lancement des travaux nécessite la finalisation du rachat de tous les terrains qui longent l'autoroute 3.

Nous devons nous assurer que tous les habitants de la région sont impliqués dans le processus de planification. Ainsi, nous obtiendrons la meilleure route possible lorsque nous arriverons enfin à faire le trajet de Medicine Hat à la Colombie-Britannique avec une route 3 dédoublée , a dit Devin Dreeshen.

Il y a donc beaucoup de travail à faire , a-t-il ajouté.

Le ministre des Transports s’est cependant abstenu de donner des détails sur le coût total du projet. Cela pourrait évidemment affecter le processus d'appel d'offres , a-t-il dit. C'est un processus d'appel d'offres ouvert, il y a trois soumissionnaires qui feront des offres à partir d'aujourd'hui , a-t-il ajouté.

Le constructeur qui remportera l'appel d'offres devra commencer les travaux sur ce tronçon de route au printemps 2023. Le chantier devrait durer environ trois ans, selon le ministre des Transports.