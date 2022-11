Accident de luge à Mooney’s Bay : la Ville d’Ottawa émet et applique des recommandations

Ce populaire site de glissade avait été fermé après qu'une fillette de 11 ans ait perdu la vie, le 27 décembre 2021. Cette dernière a percuté un poteau de signalisation par accident et s'est fracturé la colonne vertébrale. Elle est décédée au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), où elle avait été transportée.

Dès le lendemain de l'accident, la colline a été fermée au public, des coussins ont été installés autour des arbres et des affiches sur les consignes de sécurité ont été ajoutées.

La Ville d'Ottawa a ensuite enclenché un processus d'examen avec la direction générale puis la coroner régionale principale, qui a fourni des recommandations.

Le personnel municipal les a étudiées et a par la suite émis ses propres recommandations. On y trouve l'installation d'une clôture temporaire autour du parc de Mooney's Bay pour dissuader les gens d'y glisser, l'examen annuel des sites de glissade autorisés et l'installation d'équipements de sécurité.

Liste des recommandations Diffuser un avis d’interdiction de glissage lors d’intempéries. Modifier le Règlement sur les parcs et les installations afin d’autoriser la glissade seulement dans les secteurs désignés des parcs municipaux. Se doter de mesures de protection, d’équipement, de produits et de matériaux normalisés pour améliorer la sécurité. Réaliser un examen annuel et mettre à jour l’information sur les sites de glissade sur geoOttawa et ottawa.ca. Mettre en place des mesures de protection complètes aux sites non approuvés où des activités de glissade ont tout de même lieu. Procéder chaque année à l’inspection de tous les sites de glissade approuvés. Créer, pour ottawa.ca, un système de description des sites de glissade qui indique les dimensions et l’état des pentes, et les nouveaux risques relevés lors de l’inspection annuelle. Installer pour la saison une solide clôture temporaire autour de la colline du parc Mooney’s Bay pour dissuader les gens d’y glisser. Faire équipe avec Santé publique Ottawa pour mener une campagne annuelle sur la glissade sécuritaire. Installer des affiches sur le port du casque aux sites de glissade approuvés.

On assure que les recommandations seront mises en œuvre pour la saison 2022-2023, à l'exception d'un changement au Règlement sur les parcs et les installations, qui sera revu entièrement en 2024.

Le personnel évaluera l’efficacité de ces recommandations tout au long de la saison 2022-2023 et fera des ajustements, au besoin , explique-t-on dans un mémo envoyé par la Ville d'Ottawa. De plus, une évaluation sera effectuée à la fin de la saison pour déterminer si d’autres améliorations peuvent être apportées au programme municipal de sites de glissade.

Un site qui n'était plus approuvé

La colline [du parc Mooney's Bay] a été approuvée comme site de glissade officiel de la Ville d’Ottawa en 2007, dans le cadre d’une initiative municipale d’atténuation des risques associés à la glissade , apprend-on dans le mémo de la Ville.

Toutefois, le populaire site ne figure plus parmi la liste des endroits désignés et approuvés par la ville depuis 2017 puisque des accidents causant des blessures ont eu lieu à cet endroit.