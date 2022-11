Un plan d’action pour les familles et les aînés de la MRC de La Côte-de-Gaspé

Le plan d'action 2023-2027 comporte, entre autres, 24 objectifs et 58 actions.

On y retrouve notamment le déploiement imminent du programme Voisins solidaires qui vise à encourager l'entraide entre voisins.

Ainsi, la MRC a réussi à obtenir 50 000 $ pour ce programme grâce à son nouveau plan d’action.

Un chargé de projet a aussi été embauché pour soutenir la consolidation des camps de jour sur le territoire.

Les idées retenues dans ce plan d'action sont très variées, explique le préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté.

On va jusqu’en sécurité publique, où notre préventionniste à la MRC peut agir comme courroie de transmission de façon encore plus prononcée pour assurer la sécurité des lieux. Le volet sécurité fait aussi partie de la planification de la famille et des aînés. On parle aussi de soutien à l’infrastructure de loisir, de culture et de sports pour chacune des municipalités , détaille-t-il.

« Je reviens toujours au mot clé : on est en soutien, on est en accompagnement » — Une citation de Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé

Ce soutien se fera notamment en allant chercher des subventions pour améliorer leurs services offerts.

On se base vraiment sur la concertation. On amène nos enjeux et on va cogner aux portes de partenaires financiers pour nous aider. On travaille à aller chercher des sous pour que les actions puissent se déployer , explique Julie Pariseau, agente de développement social au sein de la MRC .

Le document complet de ce plan d'action sera rendu public dans quelques semaines.

Avec les informations de Guillaume Whalen