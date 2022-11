Une friperie d’Eastman offre des tuques et des mitaines aux personnes dans le besoin

C’est à cause de la hausse des prix. Étant donné que tout augmente, je me suis dit qu’il y a sûrement plein de gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, à faire leur épicerie et à mettre de l’essence dans leur auto. J’avais envie d’aider du mieux que je peux en offrant des choses comme ça gratuites. S’il le faut, je vais aller plus loin, ce seront des bottes et des manteaux selon les besoins , souligne Sayola Laverrière, la propriétaire de la friperie.

La Corde à linge compte présentement beaucoup d’articles d’hiver. En mettant ça sur Facebook, il y a des gens que quand ils ont lu ça, ils ont dit "moi, je vais en apporter aussi". Je m’attends à en recevoir encore, je vais en recevoir tout l’hiver , indique Mme Laverrière.

Une friperie à Eastman offre gratuitement des articles d'hiver ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Vivement le retour Une friperie à Eastman offre gratuitement des articles d'hiver. Contenu audio de 3 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 3 minutes

Les clients n'auront pas à prouver qu'ils sont dans le besoin pour recevoir une tuque ou des mitaines gratuitement. Ils seront crus sur parole.

« Mon équipe était ravie de ça. Ce sont des gens qui aiment aider. Je pense que ça crée de la joie, de la bonne humeur, tout le monde est heureux de ça. » — Une citation de Sayola Laverriere, propriétaire de la Corde à linge d’Eastman