Un rapport alerte sur les maladies respiratoires en Saskatchewan

Le Programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires (CRISP) de la Saskatchewan alerte sur la hausse des cas et des hospitalisations due à des maladies respiratoires dans la province, dans son dernier rapport.

Selon les données divulguées dans le rapport, les cas de grippe en Saskatchewan ont augmenté de 833 % au cours du dernier mois, passant de 68 à 635 cas.

Les visites hebdomadaires aux services d'urgence de personnes souffrant de maladies de type respiratoire ont également doublé. La majorité des cas concerne les enfants de 0 à 19 ans, soit 37 %, et les personnes de plus de 60 ans, soit 40 %, selon le rapport du CRISP .

Une personne âgée de plus de 50 ans est décédée la semaine dernière à cause de la grippe. Il s'agit du premier décès de la saison à cause de la grippe, indique le rapport.

Par ailleurs, le rapport précise que 73 personnes sont décédées de la COVID-19 en Saskatchewan entre le 23 octobre et le 19 novembre.

Selon le CRISP , les patients de la COVID-19 représentent désormais 11 % des lits d'hospitalisation de la province.

Les données sur l'absentéisme scolaire n'est pas encore disponible, mais devrait être incluses dans le prochain rapport du CRISP .

Selon la pédiatre généraliste, Ayisha Kurji, cette hausse est attendue par de nombreux experts.

Les virus respiratoires ont tendance à augmenter pendant l'hiver. Nous passons plus de temps à l'intérieur. S'il y a des germes, ça se répand plus parce que nous n'avons pas de protection. À travers le pays, il y a beaucoup de grippe et d'autres virus , explique Ayisha Kurji.

Il y a des choses que nous pouvons faire pour nous protéger de ces virus. Se laver souvent les mains, rester à la maison si on est malade, porter un masque si vous êtes à l'intérieur, surtout dans les endroits avec beaucoup de gens , ajoute-t-elle, en rappelant aussi de mettre à jour la vaccination contre la COVID-19 et l'influenza.

Cependant, seules Saskatoon et Regina ont plus de 50 % de leur population à jour pour les vaccins contre la COVID-19.

Ainsi, seulement 15 % des enfants de 12 ans et plus ont reçu une dose de rappel bivalente, selon le rapport du CRISP .

Depuis le début de l'année, la province compte 733 décès à cause du coronavirus, ce qui est légèrement inférieur à l’année 2021, dans laquelle la Saskatchewan à enregistré 752 décès liés à la COVID-19.

Avec les informations d’Alexander Quon, Fatoumata Traoré et Noémie Rondeau