Le Salon des artisans de Sept-Îles : une occasion de consommer autrement

À l'approche du temps des Fêtes, favoriser l'achat local et artisanal peut être une bonne façon de consommer autrement. Certains artisans font même le choix d'utiliser des matériaux recyclés et d'ainsi donner une deuxième vie à diverses matières.

Lors de l’ouverture du Salon des artisans jeudi soir environ 250 personnes étaient présentes selon l’une des organisatrices du Salon, Doris Masson.

« Ça super bien été, les visiteurs étaient au rendez-vous. » — Une citation de Doris Masson, secrétaire et trésorière de l’Association septilienne des arts et de la culture

Un engouement qui a agréablement surpris Mme Masson et qui s’inscrit dans un retour vers une consommation plus locale, selon elle.

Ouverture du Salon des artisans de Sept-Îles. Contenu audio de 8 minutes.

Doris Masson croit que de plus en plus de personnes sont sensibilisées à cette question, notamment les jeunes. D’ailleurs, cette année, de jeunes artisans se sont joints au Salon des artisans à titre d’exposants.

Une tendance que confirme la professeure titulaire à l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Élisabeth Robinot.

Élisabeth Robinot, professeure titulaire à l'ESG de UQAM Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

C'est sûr que la pandémie qu'on a subie ces dernières années a favorisé un retour vers l'achat local, la connaissance de l'achat local , avance la professeure.

En cette journée du Vendredi fou, Élisabeth Robinot souligne aussi les avantages importants d’une consommation qui soit locale. Prendre l’habitude de consommer localement permet de contribuer à l’économie régionale, parfois même de faire vivre des artisans, mais surtout de diminuer l’empreinte environnementale.

Une situation que l'inflation actuelle tend cependant à atténuer, puisque les consommateurs sont à la recherche de prix plus bas.

Malheureusement, avec la crise en Ukraine et avec la fin de la COVID, les tensions et l'augmentation du coût de la vie, on voit que l'achat local a un peu diminué en 2022 , explique la professeure.

Celle qui est aussi chercheuse à l’Observatoire sur la consommation responsable croit d'ailleurs que pour encourager ces choix éthiques, il faut continuer d'informer la population sur les avantages d'une consommation locale.

Matières recyclées

Quelques artisans à Sept-Îles ont d’ailleurs fait le choix de privilégier les matières recyclées.

L'artisan Donald Poirier fabrique des jeux à partir de bois recyclé. Il préfère réutiliser le bois qu'il trouve, comme de vieux bâtons de billard ou de hockey, plutôt que d'acheter du bois neuf.

L'artisan offre plusieurs jeux et objets, comme des toupies, des tables de crib géantes et des jeux de mémoire. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Travailler des matières recyclées, c’est aussi accepter que leur confection prenne plus de temps.

La majorité des fois, il [le bois] est mouillé, il n'est pas adéquat pour s'en servir tout de suite. Je le fais sécher, je me suis fait un petit séchoir à bois. Je le laisse un an là-dedans! , explique Donald Poirier.

L'artisan Donald Poirier a même inventé quelques jeux, comme celui dont il fait la démonstration. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Ses pièces prennent parfois jusqu'à deux jours pour être fabriquées.

Deux couturières, Maria Martin et Bernice Villeneuve, tentent aussi de privilégier des matières recyclées. On travaille avec de la laine bouillie. Mais beaucoup avec de la récupération. De la fourrure aussi, c'est de la fourrure de récupération , explique Maria Martin.

« Recycler, pour ne pas jeter dans les dépotoirs. [Les vêtements] On les récupère, on les travaille. » — Une citation de Maria Martin, couturière et artisane

Maria Martin, à gauche, et Bernice Villeneuve, à droite, travaillent ensemble depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Aurélie Girard

Tout comme Doris Masson, Bernice Villeneuve remarque un retour de l'achat local chez les consommateurs.