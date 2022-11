Ottawa octroie 39,4 M$ pour préserver les langues autochtones du Grand Nord

Des organisations autochtones du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) et du Nunavut se partageront une enveloppe de 39,4 millions de dollars afin d’aider à préserver et revitaliser les langues autochtones du Grand Nord, annonce Ottawa.

Dans un communiqué, le chef de la communauté de Dettah, Edward Sangris, rappelle les impacts intergénérationnels que les pensionnats pour Autochtones ont eus sur la langue de sa nation, comme sur celles des Inuit, des Métis et des Premières Nations à travers le pays.

Il est important pour nous de célébrer la revitalisation de notre langue et, pour tout le monde, de reconnaître officiellement notre langue, le wiiliideh , indique-t-il en qualifiant le financement annoncé vendredi de pas vers l’avant pour la réconciliation .

Selon Ottawa, ce montant servira notamment à soutenir l’élaboration de ressources multimédias, comme des vidéos d’apprentissage en langues autochtones, la création de dictionnaires, mais aussi la mise en place de cours et de formations linguistiques.

Il faut que nos jeunes apprennent la langue pour assurer sa longévité et faire en sorte que les générations futures apprennent le savoir et le mode de vie de notre peuple. Nos jeunes ont besoin d’espace, de temps dédié et de ressources pour apprendre correctement nos langues ancestrales , indique le chef de la communauté de Ndılǫ, Fred Sangris.

Les langues autochtones sont une source de vitalité et de force, en particulier dans le Nord et l’Arctique , écrit de son côté le député des T.N.-O. , Michael McLeod. C’est d’ailleurs dans sa circonscription qu’a eu lieu l’annonce de vendredi.