Serment au roi : que feront les députés péquistes?

Quelques jours à peine avant la rentrée parlementaire du 29 novembre, il est impossible de savoir si oui ou non les trois députés péquistes, Paul St-Pierre Plamondon (Camille-Laurin), Pascal Bérubé (Matane-Matapédia) et Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine) vont pouvoir siéger au parlement et représenter les électeurs de leur circonscription respective.