Des immigrants paient jusqu’à 12 mois de loyer d’avance pour signer un bail

Maïmouna Bella Sane est arrivée en Ontario au mois de juin, avec son fils et son époux. Elle a payé 16 800 $ de loyer d’avance pour un bail d'un an.

Durant des semaines, de nombreuses offres de location sont refusées à l’agent immobilier qui représente la famille de Mme Sane. On nous disait non à chaque fois , explique-t-elle. J’étais complètement stressée. Il y a des jours où j’avais envie de repartir en France , ajoute-t-elle.

Mais les choses se sont arrangées. Dès qu’on a proposé de payer 12 mois de loyer d’avance, ça a été vite un oui .

Dès lors, la mère de famille sent un poids en moins sur ses épaules. Résignée, elle explique qu’il fallait rassurer les propriétaires.

Pour obtenir son permis vacances-travail auprès d'Immigration et citoyenneté Canada Mme Sane ne devait justifier que de 2500 dollars comme preuve de fonds pour les trois premiers mois.

Pour ceux qui s’établissent en tant que travailleurs qualifiés avec une famille de trois personnes le gouvernement fédéral requiert 20 371 $ comme preuve de fonds.

Exigences relatives aux preuves de fonds Exigences relatives aux preuves de fonds Nombre de membres dans la famille Fond requis (en dollars canadiens) 1 13 310 $ 2 16 570 $ 3 20 371 $ 4 24 733 $ 5 28 052 $ 6 31 638 $ 7 35 224 $ Au-delà de 7, la famille doit jouter pour chaque membre supplémentaire 3 586 $

Dans la région de York, Gildas Alladaye et sa famille, originaire du Cameroun, sont arrivés en Ontario il y a deux mois. Il a également eu beaucoup de mal à louer un logement. Des propriétaires exigeaient [un bail de] 12 mois ou rien , affirme le père de famille. Pour inciter les propriétaires à me répondre [positivement], j’étais obligé de leur proposer quatre à six mois de loyers d’avance , ajoute-t-il.

Il explique que la situation a eu un impact sur sa santé mentale. Ça m’a touché psychologiquement. J’ai eu des nuits blanches , confie-t-il.

Thomas Delespierre est le fondateur de Tomadel, une entreprise qui aide à la location, l'achat, la vente et la valorisation de l'immobilier. Photo : Radio-Canada / Dean Gariepy

Thomas Delespierre, un agent immobilier à Toronto, explique qu’il est illégal pour un propriétaire d’imposer des mois de loyer d’avance à un locataire potentiel. En revanche, il n’est pas illégal, en tant que locataire, de proposer de payer des mois de loyer d’avance. Ça doit vraiment venir des locataires et pas des propriétaires , explique-t-il.

« La vérité, c’est que si un locataire ne le fait pas et qu’il n’a pas un dossier extrêmement fort [...] au bout de la troisième, de la quatrième offre qui est rejetée [...] s’il veut être compétitif, il offre lui-même de payer des loyers d’avance. » — Une citation de Thomas Delespierre, agent immobilier

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) observe aussi les difficultés de sa communauté face au logement. Son directeur général, Jean Grenier Godard, affirme que les demandes illégales de paiements de loyer d’avance des propriétaires sont courantes dans la région de York. Les propriétaires sont très frileux et demandent beaucoup de garanties , dit-il.

« Si l’on arrive et qu’on n’a pas les moyens financiers de payer six mois de loyer d’un coup au minimum, ça va être très compliqué. » — Une citation de Jean Grenier Godard, directeur général de l’Association des francophones de la région de York

Rose-Marie Nguyen, travailleuse sociale en établissement pour l’ AFRY, explique qu’il est encore plus compliqué pour les familles que pour les personnes seules d’obtenir un bail. Des familles avec des enfants sont discriminées , affirme-t-elle. Ce n’est écrit nulle part sur les sites internet, mais quand vous dites qu’il y a des enfants [...] on ne peut pas louer , dit-elle.

En effet, Gildas Alladaye raconte que certains propriétaires ont refusé de lui louer un appartement pour les mêmes raisons. Ils m’ont dit : nous, on n’accepte pas les enfants , raconte-t-il.

En Ontario, il est illégal de refuser l’accès à un logement à des familles avec enfants.

La crise du logement peut freiner un nouvel arrivant

Puiser une grande part de ses économies pour payer son loyer d’avance peut aussi pousser un nouvel arrivant à repenser son installation au Canada. C’est le cas de Yasmine Malek Menasria qui, au bout de ses péripéties, retourne dans son pays natal, l'Algérie.

Mme Ménasria espère revenir pour s'établir en Ontario. Photo : Radio-Canada

Mme Menasria a eu du mal à louer un logement dans la région de York lorsqu’elle avait un statut de résident temporaire. Ce n'est peut-être pas de la discrimination mais en quelque sorte la discrimination de statut de quelqu'un .

« Des propriétaires [...] demandaient l’historique de crédit ou bien un an de loyer d’avance. [...] Finalement, j'ai dit : on peut vous payer juste six mois et le reste en chèque postdatés. » — Une citation de Yasmine Malek Menasria, Algérie

À la suite de ce compromis, la famille de trois personnes a pu s’installer un certain temps à Vaughan. Financièrement, entre autres, la situation se corse et Mme Menasria et sa famille rebroussent chemin vers l’Algérie. On a tout abandonné. On a vendu tous nos meubles, bradés .

Mme Menasria tente de rester stoïque, mais sa santé mentale en prend un coup. Je suis passée par un épisode de dépression quand je suis rentrée parce que c’était un futur qui a été imaginé , confie-t-elle.

« Autant j'étais sûre de moi, de mes compétences, de mes projets, de mes ambitions; autant maintenant, j’ai peur de faire quoi que ce soit en fait. » — Une citation de Yasmine Malek Menasria, Algérie

Mme Menasria souhaite que Immigration et Citoyenneté Canada informe davantage les nouveaux arrivants. Ce serait bien d’être informé sur nos droits au logement avant d’arriver au Canada, comme ils le font pour les permis de travail , dit-elle.

La famille de Mme Menasria se prépare à revenir au Canada l’an prochain, mieux outillée face à ce qui l'attend. Toutefois, la mère de famille confie avoir encore des appréhensions.