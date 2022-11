Fruit d’Or se lance dans un projet de 50 M$ au Centre-du-Québec

Fruit d’Or, une entreprise de transformation de petits fruits, compte réaliser un vaste de projet de 46,5 millions $ dans ses usines de Plessisville et de Villeroy, au Centre-du-Québec.

L’entreprise souhaite agrandir ses installations afin d’augmenter sa production et automatiser certains systèmes. Elle souhaite également réduire son empreinte environnementale en diminuant ses gaz à effet de serre (GES).

Fruit d’Or emploie environ 400 personnes dans ses usines de Villeroy, Plessisville et Dolbeau-Mistassini. Elle transforme des canneberges et de bleuets sauvages, qu’elle exporte dans une cinquantaine de pays. Aucun emploi supplémentaire ne sera créé dans le cadre du projet d'agrandissement, qui sera complété au cours des trois prochaines années.

Pour aider l'entreprise dans ce virage, le gouvernement du Québec lui octroie un prêt sans intérêt d’un peu plus de 15 millions $. L'annonce a été faite vendredi à Plessisville, en présence du ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, ainsi que du député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre.

