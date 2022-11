Le CISSS-AT s’engage à accompagner les étudiants en soins infirmiers vers la réussite

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue s’engage à tout mettre en œuvre pour aider les candidates et candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI) de la région à réussir leur examen de reprise de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ).

Selon les calculs du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue affilié à la FIQ (FIQ-SISSAT), seulement 34 % des 42 CEPI de la région auraient réussi leur examen d’entrée à la pratique de l’OIIQ cet automne. Il y a deux ans, le taux de réussite était de 97,5 % pour les étudiantes et étudiants en soins infirmiers du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

Un accompagnement aux CEPI sera offert afin de les faire cheminer dans leurs apprentissages et le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est confiant qu’avec ces mesures additionnelles mises en place, ces personnes pourront être mieux préparées à la prochaine session d’examens , a assuré vendredi le CISSS-AT dans une réponse par courriel à notre demande d’entrevue formulée mercredi.

Le CISSS-AT (Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue) énumère plusieurs pistes qu’il entend explorer dans le but de redresser la situation pour l’examen de reprise, prévu d’ici mars 2023. Les directions concernées et les conseillères cliniques ont directement été invitées à offrir leur support aux CEPI.

Des approches auprès du Cégep

Des approches ont aussi été faites auprès du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue afin d’explorer ensemble des pistes de solution. Le CISSS s’engage de plus à rencontrer le président de la FIQ-SISSAT, Jean-Sébastien Blais, avec le même objectif.

Les membres du Conseil des infirmières et infirmiers ainsi que les gestionnaires qui travaillent avec des candidates et candidats seront aussi mis à contribution. Le CISSS entend de plus tirer profit des rétroactions individuelles de l’OIIQ envers les CEPI.

Rappelons enfin que même si elles ont échoué leur examen d’entrée à la pratique de l’OIIQ, les CEPI peuvent continuer de pratiquer en établissement de santé. Ils et elles doivent toutefois le faire sous supervision, comme c’est le cas depuis la fin de leurs études, en juin dernier.