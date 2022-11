4 agressions physiques dans des autobus de Winnipeg dans une même journée, 2 arrestations

Aucun blessé n’est signalé à la suite de ces actes.

Vendredi à 14 h 45, un premier chauffeur a dû s'arrêter à l’arrêt Notre Dame et Sherwin, dans l’ouest de la ville, pour tenter de calmer un homme à bord de l’autobus qui criait et proférait des insultes. Face à sa vaine tentative de le calmer, le conducteur a dû faire appel à un superviseur.

L’homme finalement mis à la porte a craché sur le chauffeur avant de sortir. Une fois à l’extérieur de l’autobus, il a arraché l’essuie-glace du véhicule du superviseur.

Trois heures plus tard, la même personne est entrée dans un autre autobus sans payer. L’homme qui s’est montré de nouveau agressif a été placé en garde à vue, par la police, à l’hôpital pour un examen médical.

Plus tard dans la journée, une nouvelle agression a eu lieu dans un autre autobus, dans le secteur de la rue Main et de l’avenue Pioneer. Cette fois-ci, la police de Winnipeg signale qu’une femme, visiblement en état d’ébriété, qui causait du désordre à bord du véhicule a été arrêtée.

Le Service de Police a déterminé qu’elle avait été impliquée dans un incident antérieur similaire lié au transport en commun, plus tôt dans la journée au terminus de Garden city, dans le au sud de la ville.

Selon la police, la femme agitée a jeté des objets à l'endroit du superviseur qui l’approchait. Elle l’a frappé au visage à deux reprises avant de prendre la fuite.

La femme de 35 ans fait face à des accusations pour agression armée.

La section 1505 de l’Amalgamated Transit Union a fait savoir dans un communiqué qu’elle voulait renforcer la sécurité dans les autobus.

« Nous avons eu des réunions très productives avec le maire et le conseil municipal au cours des deux dernières semaines et j’ai le sentiment qu’il y a d’excellentes solutions sur la table pour rendre le transport plus sécuritaire. »