Temps de parole à l’Assemblée nationale : le PQ s’entend avec les autres partis

Toujours dans le cadre de cette entente, les troupes péquistes disposeront aussi d'un budget bonifié pour embaucher un employé supplémentaire; celui-ci épaulera les trois députés élus dans leurs travaux à la législature.

L'humeur n'est cependant pas à la fête au Parti québécois où le chef Paul St-Pierre-Plamondon évoque une entente au rabais dans un long communiqué.

Qualifiant de ricidules les offres que son parti avait reçues lors des récentes négociations avec le Parti libéral, Québec solidaire et la Coalition avenir Québec, Paul St-Pierre Plamondon explique qu'avant-hier une offre écrite excluant le PQ avait commencé à circuler entre les trois partis et qu’ils étaient prêts à la signer sans notre accord.

Or, dans la mesure où le règlement de l’Assemblée nationale exige un fort consensus et non pas l’unanimité, le PQ risquait de perdre les gains qu'il avait négociés un compromis a dû être envisagé au PQ.

On ne pouvait pas risquer de perdre encore davantage de budget que ce qui nous a été proposé. On ne pouvait pas risquer de potentiellement sacrifier la viabilité du mouvement indépendantiste au Parlement pour tenter d’aller chercher encore quelques miettes de plus , explique Paul St-Pierre Plamondon.

Dans les rangs du Parti libéral du Québec, le chef intérimaire Marc Tanguay s'est dit très heureux de confirmer que l'opposition officielle a donné son accord à cette entente négociée entre tous les partis.

Nous avons su participer à une discussion constructive dans l'intérêt des Québécois , a-t-il ajouté sur son compte Twitter.

Plus de détails suivront.