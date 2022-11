Visite fort attendue de Thom Yorke et The Smile à Montréal et Toronto ce week-end

Le groupe The Smile, formé du chanteur de Radiohead Thom Yorke, de son guitariste Jonny Greenwood et du batteur Tom Skinner, sera de passage au MTelus vendredi soir, pour son premier concert à Montréal. Le trio se rendra ensuite à Toronto samedi.

Les musiciens joueront à guichets fermés lors des deux concerts très attendus. The Smile s’est produit pour la première fois à l'occasion d’un concert virtuel au festival de musique Glastonbury au mois de mai 2021. Le groupe a lancé son premier album, A Light for Attracting Attention, un an plus tard.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Ce premier opus de 13 chansons a été bien accueilli par la critique, obtenant une note de 86 sur 100 sur l'agrégateur de critiques Metacritic et une note de 8,6 sur 10 accordée par le média spécialisé Pitchfork, qui a affirmé que c’était indéniablement le meilleur album par un projet parallèle de Radiohead jusqu’ici .

Ce n’est pas la première fois que Thom Yorke se manifeste en dehors de Radiohead. Il a d’ailleurs une prolifique carrière solo qui lui permet d’exploiter à fond son intérêt pour la musique électronique. Son troisième album solo, Anima (2019), était accompagné d’un court métrage du même nom, réalisé par Paul Thomas Anderson et diffusé sur Netflix.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Jonny Greenwood est également très occupé en dehors de son groupe principal. En plus de sa carrière solo, il a composé la musique de plusieurs films, notamment Il y aura du sang (There Will Be Blood), Il faut qu’on parle de Kevin (We Need to Talk About Kevin) et Le fil caché (Phantom Thread).

Le dernier album de Radiohead, A Moon Shaped Pool, remonte à 2016.