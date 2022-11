Un rallycross de véhicules à énergies renouvelables cet hiver à Trois-Rivières

L'événement aura lieu sur les terrains de l’Hippodrome et du Salon de jeux de Trois-Rivières les 20 et 21 janvier. Le circuit de 1,5 kilomètre accueillera trois classes de voitures électriques et à nouvelles énergies.

Le GP3 travaillait depuis des années à réaliser ce projet. Le gouvernement du Québec, à travers son ministère du Tourisme, a offert un des premiers appuis, il y a plus de quatre ans, à la venue de cet événement hivernal majeur , rappelle l’organisation par voie de communiqué.

Le montage du circuit en vue de cette course de la série Nitro Rallycross est déjà commencé. Ne reste plus qu’à Dame nature d’amener froid et neige afin de pouvoir préparer la surface glacée de plus de 50 cm et monter les bancs de neige qui délimiteront le tracé , indique le GP3R.

Le Grand Prix de Trois-Rivières va profiter de ce rallycross pour lancer un concours de gin local dans l’objectif qu’il devienne la boisson officielle de son événement estival qui aura lieu cette année du 4 au 13 août.