La galerie d’art de Thunder Bay fait l’acquisition d’une œuvre de Michel Dumont

La conservatrice du musée public, Penelope Smart, se réjouit de cette nouvelle acquisition tout en précisant qu’il s’agit de la première sculpture en mosaïque de [la] collection .

Mme Smart jugeait important de garder cette œuvre à Thunder Bay, puisqu’elle définit le travail de Michel Dumont comme étant complètement unique. D’autant plus, ajoute-t-elle, que l’acquisition de cette œuvre s’accorde avec le mandat du musée qui est de mettre l’accent sur l’art contemporain autochtone.

« Nous sommes heureux d’accueillir Regalia Mukwa dans un foyer où il recevra de l’amour. » — Une citation de Penelope Smart

Quant à iel, Michel Dumont, exprime une immense satisfaction que Regalia Mukwa soit ainsi célébré , d’autant plus que l’œuvre avait été créée avec la vision qu’il [Regalia Mukwa] regarderait Nanabijou [le géant dormant] au loin, comme une sorte de guide pour les gens .

« Je suis au bord des larmes. J’ai taillé chaque tuile en souhaitant que l’œuvre demeure à la galerie d'art de Thunder Bay. » — Une citation de Michel Dumont

Pour Michel Dumont, avoir une œuvre qui fait partie d’une collection permanente est un tournant dans la carrière d’un artiste qui n’arrive qu’une fois .

Regalia Mukwa, sculpture en mosaïque (tuiles vintage), 2022. Collection de la galerie d'art de Thunder Bay. Acquisition en partie grâce au soutien du Programme d'art Elizabeth L. Gordon, de la Fondation Gordon et administré par la Fondation des arts de l'Ontario. Photo : Avec la permission de Meaghan Eley

Quand le cœur guide les mains

Michel Dumont explique que cet ours représente la regalia, la tenue traditionnelle portée pendant les pow-wow, qu’iel souhaiterait confectionner si ce n’était d’une blessure au dos. Iel ajoute qu’il s’agissait, au départ, d’une représentation de sa propre personne.

Cependant, lors de la création de la sculpture, les restes d’enfants autochtones ont été découverts à Kamloops et c’est à ce moment que Michel Dumont a réalisé que l’ours devait être orange et représenter un guide spirituel pour tous les enfants des écoles résidentielles qui n’ont jamais pu rentrer chez eux .

Avec le temps, l'œuvre est devenue de plus en plus marquante. Conçue avec beaucoup de cœur, elle est devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, qu’iel utilisait pour documenter son travail pendant la pandémie. À un point tel que certains ont voyagé jusqu’à Thunder Bay pour l’admirer.

« Oui, il y a beaucoup de pièces de mon cœur dans cette pièce. » — Une citation de Michel Dumont

Regalia Mukwa est le fruit de deux ans de travail commencé pendant la pandémie.

Une reconnaissance attendue

Michel Dumont travaille en tant qu’artiste émergent depuis huit ans et se pince encore de constater qu’iel obtient une reconnaissance à 55 ans.

Sa carrière se concrétise alors qu’iel est maintenant représenté par la galerie Paul Petro Contemporary Art à Toronto et compte à son actif plusieurs expositions et résidences. La plus récente a eu lieu à la galerie Definitely Superior Art Gallery où iel a pu compléter Regalia Mukwa.

Cependant, le fait que son ours soit sa première vente à une institution muséale et qu’il demeure si près de iel, de la région et du territoire dont iel vient, signifie tout à ses yeux.

Bien que Regalia Mukwa ait été exposé tout au long de l’été dans son exposition temporaire, WoodLand POP, la galerie d'art de Thunder Bay espère à nouveau présenter l'œuvre au public afin que ce dernier puisse admirer la nouvelle pièce de la collection.