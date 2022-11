N.-É. : les responsables des soins de santé prévoient de bonnes nouvelles en 2023

Nous avons passé les 15 derniers mois à creuser au fond du puits et, une fois que nous sommes arrivés au fond, construire l’échelle pour en sortir , a-t-elle imagé à la foule d’environ 50 personnes présentes lors d’une réunion publique jeudi à Dartmouth.

Je suis convaincu que nous avons l’élan.

Plusieurs secteurs touchés

Karen Oldfield a mentionné que les progrès comprendront la mise en œuvre d’un plus grand nombre de cliniques de médecine familiale et de soins en collaboration, de grandes catégories de diplômés des professions de la santé, et l’accent mis sur l’embauche et l’utilisation accrue de la technologie pour aider les gens à accéder au système de santé.

Santé Nouvelle-Écosse prévoit plusieurs améliorations de services au début de 2023. Photo : La Presse canadienne / Richard Buchan

La sous-ministre de la Santé, Jeannine Lagasse, a précisé que l’atteinte de l’objectif de 2500 chirurgies supplémentaires par année sera également une priorité.

Un vif intérêt des gens

La réunion de jeudi était la dernière tenue par Karen Oldfield,Jeannine Lagasse et la ministre de la Santé Michelle Thompson dans la province cet automne, et d’autres sont prévues au cours des prochaines semaines.

Je pense qu’il est vraiment important de sortir du bureau et de parler aux gens et de s’assurer que nous atteignons la cible , a signifié Karen Oldfield.

« On peut le faire en ligne, mais ce n’est pas la même chose. Ce n’est pas la même chose que de voir ce que les gens ressentent, de voir ce qu’ils vivent, de comprendre, d’essayer de rencontrer les gens là où ils se trouvent. » — Une citation de Karen Oldfield, PDG par intérim de Santé Nouvelle-Écosse

Mme Oldfield a dit que son évaluation des réunions jusqu’à maintenant est que les gens sont intéressés, qu’ils veulent savoir ce qui se passe et que bon nombre d’entre eux ont des suggestions ou des questions à soulever.

Ce que je retiens globalement, c’est qu’il y a un grand appétit pour l’information , dit-elle.

Une variété de questions du public

À cette fin, Jeannine Lagasse, Karen Oldfield et plusieurs professionnels de la santé ont répondu à une variété de questions et de commentaires sur des sujets, y compris les raisons pour lesquelles les médecins quittent la province, ce qui est fait pour attirer plus de personnel et les options en matière de modèles de financement.

On s’interroge également sur ce qui se passe avec le réaménagement de l’infirmerie de Halifax. Mme Oldfield dit que les nouvelles sont imminentes sur ce projet.

On a aussi parlé d’un plus grand nombre de cliniques de soins en collaboration et de façons d’aider plus de gens à avoir accès à des aliments plus sains et à mener une vie plus saine.

Lorsque les réunions se termineront le mois prochain, Jeannine Lagasse a exprimé que l’équipe de la haute direction examinera ce qu’elle a entendu cet automne et déterminera où elle peut agir.

Mais nous n’attendons pas. Si nous voyons quelque chose que nous pouvons avancer, nous le ferons , assure-t-elle.