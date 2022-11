Une femme de 50 ﻿ans retrouvée morte peu après avoir quitté l’hôpital à Moosomin

Mardi soir, Karen Ireland, qui souffrait de trouble bipolaire, a été admise à l’hôpital, en état de détresse, selon sa sœur, Ruth Desjarlais.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un rapport concernant la disparition de la Saskatchewanaise, mercredi matin, vers 7 h 45.

Son corps sans vie a été retrouvé dans l'après-midi, à moins de 1 kilomètre de l'hôpital, explique sa sœur.

Il ne s’agit pas d'un acte criminel, selon la GRC . Cependant, la famille de Karen Ireland veut savoir comment elle a pu quitter l'établissement sans que des membres du personnel interviennent.

C'est une personne vulnérable. On ne devrait laisser personne, en particulier les personnes qui souffrent de trouble bipolaire, errer comme cela , s’indigne Mme Desjarlais, en rappelant que c’est la responsabilité de l’hôpital d’assurer la sécurité de ses patients.

La famille de Karen Ireland se prépare à ses funérailles et a lancé une page GoFundMe pour aider à payer les frais funéraires. Photo : Fournie par Ruth Desjarlais

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA)affirme qu'elle a lancé un examen formel afin de déterminer les circonstances dans lesquelles Karen Ireland a pu quitter l’hôpital.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan s'engage à assurer la sécurité physique, psychologique, sociale, culturelle et environnementale de chacun au quotidien , ajoute-t-elle dans sa déclaration.

Karen s'occupait de nous, ses plus jeunes frères et sœurs. Elle aimait faire des blagues et elle était très gentille , affirme sa sœur, ajoutant qu'elle avait un fils et deux petits-enfants, et qu'elle était un modèle pour tous les membres de leur famille.

Sa famille a lancé une page de sociofinancement GoFundMe pour réunir de l’argent afin de préparer ses funérailles.

Avec les informations de Yasmine Ghania