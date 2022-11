La saison de ski est officiellement lancée au Mont-Vidéo à Barraute

Selon la directrice générale Christine Martineau, l’ouverture se fait généralement à cette période de l’année, mais la température plus clémente de ce mois de novembre a permis un début de saison un peu plus hâtif.

« Notre piste va être ouverte sur toute sa largeur, ce qui est assez rare pour notre fin de semaine d’ouverture. La météo nous a permis d’accumuler une bonne quantité de neige également » — Une citation de Christine Moreau

Les amateurs de skis devront toutefois attendre encore quelques jours avant l’ouverture des autres pistes.