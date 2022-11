Elon Musk annonce que Twitter aura des crochets d’authentification bleus, gris et dorés

Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi de la semaine prochaine , a tweeté le multimilliardaire.

Un crochet doré pour les entreprises, un crochet gris pour les gouvernements, et bleu pour les individus (célébrités ou non), et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l'activation de la vérification , a-t-il poursuivi.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

C'est douloureux, mais nécessaire , s'est justifié l'entrepreneur.

Dans un autre gazouillis, M. Musk a précisé que tous les comptes individuels authentifiés auraient le même crochet bleu, mais certains pourront éventuellement afficher un petit logo secondaire indiquant qu'ils appartiennent à une organisation s'ils sont vérifiés comme tels par cette organisation .

Un lancement brouillon

Le nouveau système d'authentification voulu par le patron de Tesla et SpaceX suscite de la confusion et de l'incompréhension depuis plusieurs semaines.

M. Musk veut proposer un abonnement payant à 8 dollars américains par mois (environ 11 dollars canadiens) permettant à tous les utilisateurs et utilisatrices qui le souhaitent d'obtenir le fameux crochet bleu, qui était auparavant gratuit, mais réservé aux comptes considérés comme notoires.

Une première version de ce nouveau système avait tourné court au début de novembre, de nombreux comptes se faisant alors passer pour des comptes de célébrités ou d'entreprises. Face à la cacophonie ambiante, M. Musk avait décidé de repousser la date de lancement au 29 novembre avant de la reporter sine die.

Le crochet bleu Officiel est lui déjà en place. Initialement ajouté aux comptes notoires, il apparaît désormais sous le nom de certaines grandes entreprises. M. Musk souhaite faire payer les utilisateurs et utilisatrices afin de diversifier les revenus de Twitter, qui dépendent à 90 % de la publicité.

Depuis le rachat de la plateforme par l'entrepreneur, plusieurs grandes marques ont interrompu leurs dépenses publicitaires sur le réseau social, craignant notamment d'être associées à des contenus toxiques en raison de l'assouplissement de la modération des contenus.