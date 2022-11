Nouvelle mobilisation en faveur d’un stationnement à étages près de l’hôpital

Le dossier est devenu si polarisant que la présidente du comité d’urbanisme de Saguenay et conseillère du district 8, Mireille Jean, brille par son absence depuis la relance des débats cette semaine.

Le projet de stationnement à étages était inclus dans le plan d’agrandissement du bloc opératoire, mais le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) l’a rejeté dans sa forme actuelle, il y a quelques jours.

La Commission municipale du Québec s’était d’ailleurs prononcée contre. Mais voilà que des élus de Saguenay suggèrent d’outrepasser la décision de la CMQ et de renverser l’opinion citoyenne.

« On fait faire des posts Facebook et on va demander l’avis des gens : " que pensez-vous de ce projet-là?" » — Une citation de Michel Potvin, conseiller municipal

Les conseillers municipaux estiment que le projet de stationnement a été mal présenté et qu’il est mal perçu.

Ça ne cache pas la vue, c’est deux étages , explique Jacques Cleary.

La hauteur du stationnement proposé ne dépassait pas la ligne des arbres actuelle , renchérit Marc Bouchard.

Les conseillers municipaux espèrent ainsi créer un mouvement d’appui en amont d’une rencontre d’urgence que la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a annoncée pour lundi.

On veut travailler avec Mme Laforest, on donne notre appui à 100 % à Mme Laforest. Elle est déjà bonne de nous avoir trouvé ce 500 millions de dollars il ne faut pas passer à côté. S’il faut travailler tous les jours avec elle, on va le faire , a lancé le président de l’arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary.

De son côté, Michel Tremblay déplore que le débat ait pris tant d'ampleur au fil des semaines.