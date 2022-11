Agression à Abram-Village : quatre hommes accusés

Un homme de 25 ans d'Urbainville, un homme de 28 ans d'Abram-Village sont accusés de voies de fait. Un homme de 29 ans de Baie-Egmont est aussi accusé de voies de fait et de profération de menaces. Un homme de 23 ans de Wellington est quant à lui accusé de méfait.

Ces hommes ont été arrêtés du 7 au 8 septembre et des accusations ont depuis été déposés contre eux. Ils ont été remis en liberté avec certaines conditions.

Le 3 septembre, les policiers ont été appelés vers 1 h 30 concernant un cas d’agression au Centre récréatif lors du Festival acadien de la région Évangéline. Deux nouveaux arrivants ont été attaqués lors de ces événements.

Ces deux hommes ont été transportés à l’hôpital parce qu’ils souffraient de blessures ne mettant pas leur vie en danger. Les deux hommes ont reçu leur congé de l'hôpital depuis.

Le premier ministre de la province, Dennis King, a dénoncé les événements en affirmant qu’une fin de semaine de célébrations de la diversité et du dynamisme de la communauté acadienne et francophone de l’Île a été ternie par un acte de racisme et de haine.

Par communiqué, la GRC reconnaît que des incidents comme celui-ci ont un effet profond qui s'étend au-delà des personnes directement touchées. Nous continuons de travailler avec les personnes autochtones, noires et de couleur, et avec tous les citoyens et citoyennes de l'Île, dans l'atteinte de notre but commun de bâtir des collectivités plus sûres .