La nouvelle municipalité Vallée-des-Rivières devra miser sur l’économie et la culture

À quelques jours des élections municipales, les résidents de la nouvelle municipalité de Vallée-des-Rivières dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick croient que leur communauté devrait prioriser le développement économique, les arts et la culture et l’affichage en français.

Vallée-Des-Rivières regroupera Saint-Léonard, Sainte-Anne-de-Madawaska et les DSL avoisinants.

La mairesse de Saint-Léonard se représente aux élections municipales, à la mairie de la nouvelle municipalité Vallée-des-Rivières. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Deux candidats se présentent à la mairie de cette nouvelle municipalité, soit la mairesse de Saint-Léonard, Linda Roussel, et le conseiller municipal de cette ville, Kevin Ouellette.

Toutefois, aucun d’entre eux n’a voulu accorder d’entrevue à Radio-Canada Acadie pour discuter des priorités de la municipalité, en marge de cette fusion.

Le conseiller municipal du village de Saint-Léonard, Kevin Ouellette, brigue la mairie de Vallée-des-Rivières. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

La fusion fait jaser

Le sujet est pourtant sur toutes les lèvres dans la communauté, alors que les résidents s’apprêtent à aller voter lundi, s’ils ne l’ont pas déjà fait lors des journées de vote par anticipation.

Dans le coin de Saint-Léonard, Saint-Léonard Parent, ça serait de mettre des [trottoirs] pour qu'on puisse marcher, faire une piste de marche , lance une résidente Ginette Sirois.

Une autre résidente, Linda Bijeau, se dit favorable à cette fusion municipale et espère que l’économie locale en bénéficiera.

Il pourrait y avoir des commerces de plus, certain. Parce qu’on a juste une épicerie, par chance qu'on l’a. Mais il pourrait y avoir plus de commerces.

Elle aurait aimé que le territoire de la nouvelle municipalité soit plus grand, pour y inclure Rivière-Verte, un village qui sera plutôt fusionné avec Edmundston.

Moi j'aurais aimé que ce soit Rivière-Verte, Sainte-Anne, Saint-Léonard. Puis c'est sûr que ça l'aurait probablement donné plus. Mais on va faire avec qu'est-ce qu'on va avoir. Probablement que ça va apporter un petit peu plus, mais pas beaucoup , dit-elle.

Miser sur la culture

Huguette Plourde a été mairesse de la Ville de Saint-Léonard de 1995 à 1998. Maintenant présidente du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr, elle croit que les arts et la culture devraient être une priorité pour la nouvelle municipalité.

L'ancienne mairesse de la Ville de Saint-Léonard, Huguette Plourde, est maintenant la présidente du Cercle culturel et historique Hilarion-Cyr. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Les arts et la culture, c'est l'économie de l'endroit. C'est par les arts et la culture que l'économie s'accroîtra, puis on augmentera bien sûr les visiteurs qui viendront. Que ce soit la diaspora, soit les nouveaux qui passeront puis qui arrêteront festoyer avec nous. Alors oui, honnêtement, c'est un manque je dirais , affirme-t-elle.

Huguette Plourde croit aussi que Vallée-des-Rivières devrait se pencher sur la question de l’affichage commercial en français.

D'inviter les gens dont les nouvelles entreprises, d'afficher d'abord en français. D'abord et avant tout en français. Ça, c'est un manque partout dans toutes les municipalités. Je dirais encore pire dans le Nord-Ouest , lance-t-elle.

Un défi à relever

L’ancienne mairesse précise qu’elle a toujours été en faveur d’une fusion qui regrouperait plusieurs communautés de sa région.

Maintenant que ça se fait aujourd'hui, je pense que c'est un plus. Par contre, il y aura à faire de part et d'autre, mais surtout du gouvernement, de donner ce qu’il faut pour pouvoir gérer une municipalité agrandie.

Huguette Plourde lève son chapeau à tous ceux qui seront élus et qui relèveront le défi de naviguer dans une fusion municipale.

Et ceux qui seront élus pour la prochaine municipalisation prendront effectifs en janvier. Alors là faudra mettre des gants, des mitaines, des moufles afin de favoriser cette croissance et cette unité dans l'harmonie et le respect de tous.

D’après le reportage de Mathilde Pineault