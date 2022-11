Un témoin conduit à l’arrestation d’un homme pour vol à main armée à Terrebonne

Les faits se sont déroulés vers 18 h 30 dans un dépanneur Boni-Soir situé sur la rue Rodrigue, non loin de la rue du Châtaignier dans le secteur La Plaine.

Le jeune homme s’est présenté le visage dissimulé par un sac en plastique et armé. Selon les autorités, il a crié hold up! avant de demander au caissier de l’argent et des cigarettes.

En quittant le commerce, le suspect a alors été suivi par un témoin présent sur place jusqu’à son entrée dans une résidence. Il en serait ressorti pour s’enfuir.

Grâce aux informations communiquées par le témoin, la police a pu rapidement procéder à l’arrestation du suspect, a indiqué Benoît Bilodeau, porte-parole du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion.

Le suspect, toujours interrogé par les enquêteurs, pourrait faire face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de vol, de possession d’arme et de port de déguisement.