O Yeong-su, l’interprète du vieil homme de Squid Game, poursuivi pour agression sexuelle

L'acteur de 78 ans était devenu en janvier le premier Sud-Coréen à gagner un Golden Globe pour son rôle de vieillard d'apparence vulnérable dans le thriller dystopique à succès de la plateforme de diffusion en continu Netflix.

Selon des informations de presse, il a été formellement accusé jeudi, en Corée du Sud, d'avoir touché de façon inappropriée le corps d'une femme en 2017. L'acteur demeure en liberté.

Ces informations ne sont pas factuellement incorrectes , a déclaré à l'AFP un responsable de la justice du district de Suwon, dans la banlieue sud de Séoul, sans plus de détails.

D'après les médias sud-coréens, le ministère de la Culture du pays a décidé dans la foulée d'interrompre une campagne publicitaire qui mettait en scène O Yeong-su.

Sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme, dans laquelle des personnes vivant dans la misère s'entretuent lors de jeux d'enfants cruels avec l'espoir de remporter des millions, Squid Game cumule des milliards d’heures de visionnement depuis son lancement, en 2021, et reste une des séries les plus populaires de Netflix.