Sortie de piste d’un avion à l’aéroport de Waterloo

L’appareil est un Boeing 737 de la compagnie Flair Airlines.

L’avion venait de terminer une liaison entre Vancouver et Kitchener-Waterloo vers 6 h 25. Le BST affirme que l’appareil est sorti de la piste 26.

Cent trente-quatre passagers et six membres de l’équipage étaient à bord. Le BST ne signale aucun blessé.

La piste d’atterrissage a été fermée. La situation pourrait avoir un impact sur des vols au courant de la journée.

Les passagers ont quitté l’appareil et ont été transportés au terminal. La sécurité et le bien-être de nos passagers et des membres de l’équipage sont notre plus grande priorité , indique un porte-parole de Flair Airlines à CBC.

Avec des informations de CBC