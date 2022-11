Un nouveau logiciel dans les hôpitaux de l’Est de l'Ontario pour réduire l’attente

De passage à l'Hôpital Montfort vendredi matin, la vice-première ministre de l'Ontario et ministre de la Santé, Sylvia Jones, a annoncé le financement d’un nouveau logiciel dans les hôpitaux de l’est de la province. L’investissement a pour but de contribuer à réduire l’arriéré chirurgical dans la région.

Une première en Ontario, le logiciel est intitulé Centralised Surgical Waitlist Management HUB . Il a été conçu par Novari Health.

Sylvia Jones est la vice-première ministre de l'Ontario et ministre de la Santé (archives). Photo : CBC

Il va permettre d’améliorer la coordination des services chirurgicaux entre les hôpitaux de l'Est de l'Ontario. Des patients pourront ainsi être opérés plus rapidement dans un autre hôpital puisque le logiciel regroupe les patients en attente d’une intervention chirurgicale dans un système régional de listes d’attente, explique le gouvernement.

Cette technologie révolutionnaire fournit aux hôpitaux les outils dont ils ont besoin pour coordonner les services chirurgicaux en temps réel dans la région , a expliqué le président-directeur général de Novari Health, John Sinclair, lors de l’annonce.

Le Centralised Surgical Waitlist Management HUB sera intégré aux systèmes informatiques hospitaliers déjà en place pour faciliter les différentes étapes du processus chirurgical, peut-on lire dans un communiqué publié par le gouvernement ontarien.

Situation sanitaire

La ministre de la Santé a profité de son passage dans la région pour rappeler l’importance des mesures sanitaires.

Nous avons beaucoup plus d'outils dans notre boîte à outils maintenant , a-t-elle lancé en faisant allusion, notamment, aux vaccins. Elle a également souligné l’importance de porter un masque au besoin, en réitérant que c’est un choix individuel .

L’annonce a été très bien accueillie par la direction de l’Hôpital Montfort. L’Hôpital Montfort a travaillé sans relâche pour maximiser l’accès des patients aux procédures chirurgicales dont ils ont tant besoin , a renchéri le président-directeur général de l’Hôpital Montfort, le Dr Bernard Leduc.