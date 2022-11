Un nouvel horaire d’hiver pour le RTC

Les heures d'arrivée et de départ de plus d'une cinquantaine de tracés, y compris les parcours 800, 801, 802, 803, 804 et 807, seront modifiés.

Les parcours 107, Métrobus 807 et Couche-tard 907 seront modifiés entre la rue De Villers et l'avenue Nérée-Tremblay.

Le parcours 807 – troisième parmi les tracés les plus achalandés à Québec – ne passera donc plus directement devant le Cégep de Sainte-Foy et ne s'arrêtera plus à l'arrêt Quatre-Bourgeois. Les autobus bifurqueront plutôt sur la rue De Villers et emprunteront le chemin des Quatre-Bourgeois.

L'ancien tracé du parcours 807, à gauche, et le nouveau tracé qui entre en vigueur le 26 novembre, à droite. Le principal changement touche le tronçon entre la rue De Villers et l'avenue Nérée-Tremblay, à Sainte-Foy. Photo : Site internet du RTC

Le tracé de l'autobus 185 sera modifié dans le secteur du chemin Sainte-Foy et du chemin des Quatre-Bourgeois, tandis que le tracé Couche-tard 931 aura un nouveau point de départ vers la place D'Youville à partir du terminus de la Faune. La liste complète des changements  (Nouvelle fenêtre) est disponible sur le site Internet du RTC.

Le RTC dit mettre ces changements en place afin de s'ajuster aux conditions routières hivernales, qui ont des conséquences sur le service.

La congestion routière, notamment, fluctue selon les saisons et a un impact sur les horaires , explique Véronique Lalande, conseillère en relations publiques et porte-parole du RTC .

De telles modifications sont apportées quatre fois par année.