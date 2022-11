Une famille de la N.-É. veut le retour des masques dans les salles de classe

Emily Scott, de la vallée de l’Annapolis, ne comprend pas pourquoi on ne fait rien pour réduire la propagation des infections respiratoires dans les écoles de la Nouvelle-Écosse.

Son fils, Ethan, a maintenant 8 ans et n’en avait que 5 ans lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé.

Emily Scott, son conjoint Wayde et leur fils Ethan. Photo : Gracieuseté : Emily Scott

Pour rendre sa situation encore plus stressante, son mari, Wayde, a reçu un diagnostic de leucémie dix mois après le début de la pandémie.

Emily Scott soutient que la famille a dû faire des changements une fois que son mari a été diagnostiqué au cas où il serait exposé à des infections comme la COVID-19 ou la grippe.

Elle a ajouté que les écoles organisaient des cours en ligne à l’époque, alors il était plus facile pour la famille d’éviter l’exposition.

Son fils malade et contagieux

Avec le retour à l’apprentissage en personne, la situation a changé, a affirmé Emily Scott. Son fils est rentré malade à plusieurs reprises et a propagé le virus à elle et à son mari.

Le taux du port du masque par les élèves serait très faible en Nouvelle-Écosse. Photo : Getty Images / Imgorthand

Ethan et son professeur sont les seules personnes en classe à porter des masques malgré les enfants visiblement malades qui fréquentent la classe, indique-t-elle.

Ce niveau de maladie lié à la COVID-19 et aux enfants tout au long de la pandémie, nous n’avons jamais rien vu de tout cela, et pourtant, nous avons fermé des écoles , a déclaré Emily Scott.

« Nous avons fait masquer nos enfants et maintenant, c’est complètement hors de contrôle et nous ne faisons rien. Alors comment est-ce logique? » — Une citation de Emily Scott

Refus du ministre de l’Éducation

Tous les espoirs d’Emily Scott pour un retour au masque dans la salle de classe ont été anéantis par la ministre de l’Éducation Becky Druhan jeudi lors d’une conférence de presse de réunion post-cabinet.

Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC / Robert Short

Le ministre a déclaré aux journalistes que le gouvernement a travaillé avec les conseils d’experts en santé publique qui ont recommandé que le port du masque dans les salles de classe demeure facultatif.

Il existe des moyens de répondre aux besoins des personnes dans des situations spécifiques, a expliqué Becky Druhan.

Le syndicat des enseignants en faveur du port du masque

Le président du Syndicat des enseignantes et des enseignants de la Nouvelle-Écosse, Ryan Lutes, a révélé que les écoles étaient épuisées avant la pandémie et que la situation n’avait fait qu’empirer.

Il a évalué que le taux du port du masque dans les écoles est très faible et qu’il serait surpris si c’était plus de 5 %.

Le syndicat a appuyé la recommandation du médecin-hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, voulant que les masques continuent d’être portés dans les espaces intérieurs bondés, a déclaré M. Lutes.

Il a noté que si les responsables de la santé publique recommandaient un retour au port du masque dans les salles de classe, le syndicat l’appuierait.

Pas assez tôt pour Emily Scott

Pour des parents comme Emily Scott, un retour au port du masque ne peut pas arriver assez tôt et elle espère que les autorités de la santé publique sont guidées par les données et non par ceux qui s’opposent au port du masque.

Dr. Strang doit lire ce que les enseignants et les parents disent et font , a-t-elle dit.

« C’est inacceptable. Juste parce que quelques personnes vont frapper et crier comme des bébés parce qu’ils ne veulent pas porter de masque. » — Une citation de Emily Scott

Les données officielles sur les absents dans les écoles ne seront pas publiées par la province avant le début de décembre.