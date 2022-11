Une vidéo montre des policiers de Vancouver tirant des sacs de plombs sur un suspect

Dans une vidéo filmée par une membre de l'organisation VANDU et publiée sur les réseaux sociaux jeudi après-midi, des policiers de Vancouver entourent un homme debout à l'arrière d'un taxi dans le quartier Downtown Eastside lors d'une intervention.

L'homme qui a les mains en l'air cri, à quelques reprises : Vous voulez me tirer, tirez-moi!

Une première déflagration se fait entendre et un projectile frappe le suspect au molet. Une deuxième déflagration suit rapidement et le deuxième projectile semble frapper l'homme à la cuisse.

Une intervention de la police dans le quartier Chinatown de Vancouver a été filmée par des passants. Photo : Réseau sociaux

Quelques secondes plus tard, un chien jappe et une troisième détonation se fait entendre. Les images montrent ensuite l'endroit où se trouve le suspect, au sol, entouré de policiers derrière le taxi. Puis, l'image permet de voir un policier qui tire un chien vers l'arrière pour le dégager du suspect.

Des témoins ont protesté

Cait Spence a été témoin de la scène et est l'auteure de la vidéo. Elle travaille avec le projet Our streets (nos rues) de l'organisation VANDU. Ce projet a pour but de donner aux résidents des villages de tentes du quartier Downtown Eastside des moyens de s'entraider et d'assurer leur sécurité.

Elle dit avoir pris l'habitude de filmer les policiers quand une de leurs interventions semble se détériorer. Elle croit que les policiers auraient pu désamorcer la situation. Cette personne est descendue du taxi, a mis ses mains en l'air, puis sur le taxi et semblait vouloir se rendre.

Elle dit être régulièrement témoin d'usage de la force et d'arrestations violentes qui rendent les résidents du quartier inconfortables.

« Les gens en parlent comme si n'importe quelle interaction avec la police pourrait se terminer ainsi. [...] Cela fait peur aux gens et leur dit qu'en fin de compte, c'est la police qui contrôle le quartier. » — Une citation de Cait Spence, programme Our Streets, VANDU

Un contrevenant à haut risque, dit la police

Dans une déclaration envoyée à CBC/Radio-Canada, la police de Vancouver affirme que l'homme dans la vidéo est un contrevenant à haut-risque et violent avec un dossier de vols à main armée, d'agression envers des policiers, et de trafic de drogue.

Toujours selon les policiers, il participe au trafic illégal de drogue dans le quartier Downtown Eastside et, en raison de son passé violent, il est généralement considéré comme étant armé et dangereux.

Les policiers ont tenté de l'interpeller pour non-respect de ses conditions de remise en liberté en mars 2021, mais il s'est enfui, explique la déclaration. Quand des policiers l'ont vu jeudi, ils l'ont reconnu et ont décidé de l'interpeller.

La police de Vancouver affirme que l'usage du fusil à sac de plomb était une méthode moins létale et un usage de force légal, mesuré et juste .

Après avoir été atteint par les sacs de plombs, il est tombé au sol et a continué de résister à son arrestation , poursuit la déclaration de la police. Un chien policier a alors été déployé pour le contrôler afin que nous puissions lui mettre les menottes. Une fois détenu, l'homme a menacé de mort un certain nombre de policiers.

L'homme a été traité des blessures en lien avec les morsures du chien, il est détenu et fait face à plusieurs nouvelles accusations.