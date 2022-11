Pornographie vengeresse : un Saskatchewanais contraint à payer 160 000 $ en dommages

Daylan Heidel est accusé d’avoir téléversé des photos nues et des vidéos à caractère sexuel de son ex-petite amie sur des sites pornographiques, sans son consentement.

Ce dernier a aussi partagé les informations personnelles de la victime et a offert des primes aux internautes pour les encourager à partager ces vidéos et photos.

L’une de ces vidéos a été visionnée 1,5 million de fois.

CBC /Radio-Canada ne nomme pas la victime dans cette affaire en raison d’une interdiction de publication de son identité.

Depuis 2015, la distribution de photos et de vidéos intimes d’une personne sans son consentement est un crime au Canada.

Plusieurs provinces, dont la Saskatchewan, ont apporté des changements aux droits relatifs au respect de la vie privée pour permettre aux victimes de ce genre de crime d’intenter des procès civils afin de réclamer des compensations auprès de leurs agresseurs.

La juge qui présidait cette affaire, Krista Zerr, a qualifié le comportement de Daylan Heidel comme étant flagrant et scandaleux.

En livrant son jugement, la juge a ajouté que ce dernier a intentionnellement infligé de la détresse mentale à la victime en téléversant les informations personnelles et ses photos intimes sur des sites pornographiques.

La victime a quant à elle affirmé qu’elle vivait dans la peur et l’anxiété.

« Je passais des heures à chercher mes photos sur Internet pendant la nuit et je les rapportais immédiatement, en espérant qu’elles soient retirées avant que les autres ne les voient. »

Dans un document légal, Daylan Heidel a accepté les faits qui lui sont reprochés et a affirmé qu’il souffrait de dépendance à la cocaïne au cours de la période pendant laquelle il a fait ces téléversements.

« Pendant plusieurs années, je me suis battu contre l’alcool et la dépendance. Ces batailles m’ont entraîné sur un chemin très sombre où mon raisonnement et mon jugement étaient compromis. »