Le Noël victorien est de retour cette année à la Citadelle d’Halifax

L’événement festif organisé par Parcs Canada et la Société de la Citadelle d’Halifax en sera à sa 33e présentation, samedi et dimanche, de midi à 16 h.

L’entrée est gratuite et on demande aux visiteurs d’apporter des denrées non périssables ou de faire un don en argent à l’organisme Feed Nova Scotia.

Le Noël victorien démontre la réalité des soldats dans le champ de bataille pendant la période victorienne, soit la deuxième moitié du 19e siècle.

La pièce de théâtre A vision of Christmas jouée par des soldats est prévue, tout comme de la musique et de la danse durant le week-end. Des activités intérieures et extérieures sont au programme, a fait part Kyle McKinnon, porte-parole de Parcs Canada.

Le père Noël sera présent aussi.

En 2019, nous avons accueilli près de 4000 visiteurs. Cette année, on espère que les gens seront au rendez-vous. Nous avons préparé des activités extérieures pour les gens qui sont encore un peu nerveux face à la pandémie. Ce sera pour les jeunes et les jeunes d’esprit , assure Kyle McKinnon.

D'après une entrevue accordée à Le Réveil Nouvelle-Écosse/Île-du-Prince-Édouard