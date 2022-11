Grippe : les médecins au Manitoba inquiets par le faible taux de vaccination des enfants

Environ un enfant sur vingt est vacciné contre la grippe au Manitoba. Un taux en forte baisse par rapport aux années précédentes, désormais le plus bas parmi tous les groupes d’âge. Les professionnels de la santé estiment pourtant que la vaccination pourrait enrayer la flambée des cas.

Le Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste et physicien à l’Hôpital Saint-Boniface, estime que le risque de la grippe est trop souvent minimisé par la population.

« Ce n’est pas une maladie bénigne, ce n’est pas un rhume, et je pense que ce message doit être diffusé. En particulier pour les jeunes enfants, cela peut être pire que la COVID-19. » — Une citation de Dr Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste et physicien à l’Hopital Saint Boniface.

Le Dr Philippe Lagacé-Wiens est microbiologiste à l'Hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. Il pense que la grippe est prise trop peu au sérieux. Photo : Gracieuseté de Philippe Lagacé-Wiens

Le microbiologiste estime d’ailleurs que le vaccin actuel est particulièrement efficace. Il est arrivé que certaines années, le vaccin ne corresponde pas au virus en circulation, explique-t-il. Mais pour cet hiver, ses observations semblent montrer que le vaccin a visé juste.

Encourager la vaccination

Selon les données fournies par la province  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) montrant la couverture vaccinale contre la grippe saisonnière par groupe d’âge, 6,2 % des enfants manitobains âgés de quatre ans et moins ont été vaccinés contre la grippe, en date du 16 novembre. Ce taux est comparable à celui des enfants de 17 ans et moins.

Il convient de noter qu’il est encore temps pour se faire vacciner contre la grippe cette saison.

Souradet Shaw est épidémiologiste et professeur adjoint à l'Université du Manitoba. Photo : Fourni par Shelley Shaw

L’épidémiologiste Souradet Shaw aimerait de son côté que la santé publique en fasse plus pour vacciner la population.

Il faut des efforts concertés pour apporter le vaccin contre la grippe à la communauté, jumelé à des campagnes de publicité sur la disponibilité du vaccin contre la grippe dans les milieux communautaires , a-t-il soutenu par courriel.

Un porte-parole de la province avise que la campagne de prévention cette année comprend des panneaux d’affichage, des publicités numériques et des publicités sur les réseaux sociaux.

Un nombre sans précédent d’enfants aux urgences

Le service des urgences de l’Hôpital pour enfants de Winnipeg a vu trois fois plus d’enfants que la normale tester positifs pour la grippe pour cette période de l’année, comme l’a souligné mardi le directeur médical de l’hôpital.

La grippe et le VRS , ou virus respiratoire syncytial, font partie des virus qui ont entraîné un nombre sans précédent d’enfants malades aux urgences pour enfants ces dernières semaines.

La Manitoba Pediatric Society encourage les familles à s’assurer que tous les enfants admissibles âgés de six mois et plus se font vacciner contre la grippe, ce qui, selon leur président, le Dr William Li, est l’un des meilleurs moyens de protéger les enfants.

Le Dr Li a déclaré que des patients avaient déjà atterri à l'hôpital à cause de la grippe cette saison. Il recommande à tous les enfants admissibles de se faire vacciner contre la grippe. Photo : Radio-Canada / Gary Solilak

Selon ce pédiatre, l’attention portée sur la COVID-19 expliquerait cette lente vaccination contre la grippe. Le taux de vaccination était en effet deux à trois fois plus important selon les groupes d’âge dans les deux années qui ont précédé la pandémie.

Avec les informations d'Alana Cole