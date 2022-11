Plus de 20 M$ pour attirer les touristes dans le Haut-Pays

Des travaux estimés à plus de 20 millions de dollars sont en cours à la réserve faunique Duchénier et au canyon des Portes de l'enfer de Saint-Narcisse-de-Rimouski afin de bonifier l'offre touristique dans ce secteur. Ce projet d'envergure, qui est dans les cartons des gestionnaires du site depuis plus de trois ans, est train de se concrétiser.

Si tout va bien, dès l'été 2023, les visiteurs pourront dormir sur place dans l'un des 21 chalets qui sont actuellement en construction. Cinq yourtes, 13 prêts-à-camper et 49 emplacements de camping avec services seront également accessibles.

L'intérieur de l'un des chalets dans lesquels les visiteurs pourront séjourner sur le site de TERFA. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Ce sont vraiment des travaux majeurs, mais on se positionne vraiment pour accueillir tous les types de clientèles qui s’intéressent de loin ou de près au plein air , explique Maxime Gendron, directeur général de TERFA , l' OBNL qui gère les sites de la réserve et du canyon depuis deux ans.

« Ce qu’on veut faire, c’est accueillir pratiquement jusqu’à 50 000 personnes annuellement. » — Une citation de Maxime Gendron, directeur général de TERFA

Si TERFA atteint ses objectifs, l'achalandage augmenterait ainsi de plus de 60 %, puisque le site attire environ 30 000 personnes par année actuellement.

Outre les infrastructures d'hébergement, un pavillon multiservice, qui abritera un restaurant et un bloc sanitaire, est en train de voir le jour du côté du canyon des Portes de l'enfer. Un bâtiment d'accueil est également en construction, cette fois dans le secteur de la réserve faunique Duchénier.

Un bâtiment pour accueillir les visiteurs est en train d'être construit à la réserve Duchénier. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Maquette du bâtiment d'accueil qui est actuellement en construction à la réserve Duchénier. Photo : Gracieuseté de TERFA

L'offre d'activités sera aussi bonifiée.

On est à construire une nacelle qui va traverser la rivière en haut de la chute, donc ça va venir compléter l’offre avec la passerelle la plus haute au Québec. On a [aussi] des sentiers qu’on est en train d’aménager pour faire des boucles, pour que les gens puissent traverser plusieurs fois sur la rivière , précise Maxime Gendron.

Les activités hivernales, comme le ski de fond ou la raquette, seront aussi développées au cours des prochaines années afin que les visiteurs puissent profiter du Haut-Pays, été comme hiver.

On voit de plus en plus les gens qui font un retour au plein air. [...] On est sur la route touristique des Monts-Notre-Dame, on est en train de créer vraiment un gros attrait pour s’assurer qu’on garde plus longtemps les gens et qu’on les fasse monter dans le Haut-Pays pour qu’ils voient les attraits qu’on retrouve ici , ajoute le directeur de TERFA .

Il estime que la bonification des activités et de l'offre d'hébergement créera une dizaine d'emplois à court terme.

Le directeur général de Terfa, Maxime Gendron Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

La majorité des sommes investies dans ce projet provient des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que de quelques autres partenaires, comme Desjardins. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est l'instance qui a accordé la subvention la plus importante, soit 10 millions de dollars.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux