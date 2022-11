Noël du pauvre : un nombre record de barrages routiers pour amasser des dons

À Trois-Rivières, un nombre record de barrages routiers sera en place durant toute la journée. Il y a onze points de chute au lieu de sept, huit, affirme le responsable des barrages, Roger Larivière.

Cette année, il y a beaucoup d’organismes et d'entreprises qui s’impliquent avec nous, donc on avait comme un surplus de bénévoles, alors j’ai fait une demande spéciale à la Ville pour avoir plus de coins [de rues] , explique-t-il.

Entre 150 et 200 bénévoles seront présents aux barrages routiers à Trois-Rivières.

À Shawinigan et Saint-Boniface, ils sont 180 bénévoles à participer à la collecte de fonds. Parmi eux, on retrouve 75 étudiants du Séminaire Sainte-Marie.

Le directeur général du Centre d’action bénévole Trait d’union, Mathieu Gélinas, précise qu’il y a cinq barrages à Shawinigan et deux à Saint-Boniface. Les citoyens peuvent aussi se rendre directement au Centre d’action bénévole de Shawinigan pour faire leur don.

À Nicolet, trois barrages routiers sont en place sur le territoire.

« Ce sont des dizaines de milliers de dollars qu'on ramasse en une journée, c’est assez extraordinaire de voir les montants, année après année, qu'on est capable de collecter. » — Une citation de Roger Larivière, responsable des barrages au Noël du pauvre

Près de 200 bénévoles sont à l'oeuvre depuis tôt vendredi matin à une dizaine de coins de rues de Trois-Rivières. Photo : Fournies par Roger Larivière

Les mauvaises conditions météorologiques prévues aujourd’hui rendront la tâche des bénévoles plus difficiles, mais elle ne devrait pas nuire à la récolte d’argent, selon Roger Larivière… au contraire. Quand on a de la température un peu plus maussade, on dirait que les gens sont plus généreux, car ils prennent un peu plus en pitié les bénévoles qui sont sur le coin de la rue , observe l'enseignant qui s’implique dans l’organisation des barrages depuis 27 ans.

