Paul Merriman en mission aux Philippines pour recruter des infirmières

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, se rend aux Philippines vendredi dans le but d’attirer des professionnels de la santé internationaux dans la province.

Il est accompagné des doyens et des vice-doyens des institutions postsecondaires de l’Université de la Saskatchewan, de l’Université de Regina et de la Polytechnique de la Saskatchewan.

Ces derniers donneront des recommandations sur les reconnaissances requises pour que les infirmières et infirmiers de ce pays puissent exercer en Saskatchewan.

Paul Merriman rencontrera, quant à lui, des représentants du gouvernement philippin ainsi que des employés potentiels.

Selon le ministre de la Santé, la province mise sur le recrutement des infirmières et infirmiers plus tôt que des médecins, car il estime que la pénurie de main-d'œuvre se fait plus fortement sentir dans ce domaine, surtout dans les régions rurales.

Le ministère de la Santé a mis en place des primes allant jusqu'à 50 000 $ pour encourager les infirmières et infirmiers philippins à venir s’installer dans les régions rurales de la Saskatchewan. Ces travailleurs de la santé pourront aussi bénéficier des avantages financiers pour les coûts d’éducation et de déplacement.

Le gouvernement de la Saskatchewan espère aussi recruter des techniciens de laboratoire et de radiologie. Il compte ramener 30 travailleurs internationaux de la santé tous les mois en Saskatchewan afin de ne pas mettre plus de pression sur le système de santé.

Paul Merriman ajoute que son ministère travaille aussi en partenariat avec la communauté philippine de la Saskatchewan afin de faciliter la période de transition pour ces nouveaux travailleurs de la santé.

Les travailleurs saskatchewanais de la santé oubliés, selon le NPD

Lors de la session législative jeudi, la cheffe du parti de l’opposition, Carla Beck, a déploré le niveau élevé d’achalandage dans le secteur de la santé, surtout en ce qui concerne les temps d’attente dans les unités de soins intensifs.

« Nous réclamons un plan ciblé pour soulager la crise dans nos unités de soins intensifs et des fonds de soutien. Nous n'avons entendu que des excuses jusqu'ici. » — Une citation de Carla Beck, cheffe de l’opposition

Paul Merriman a affirmé pour sa part que le recrutement des infirmières et infirmiers philippins apportera un soulagement au système de santé. Il a ajouté que plus de 70 d’entre eux sont déjà prêts à venir travailler en Saskatchewan et que certains ont déjà atterri dans la province.

Ces derniers commenceront à exercer en Saskatchewan dès 2023.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti