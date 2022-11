L’enquête publique sur le train léger d’Ottawa a coûté jusqu’ici 14,5 M$

Les résultats de l'enquête publique sur les causes des divers problèmes rencontrés par la ligne de la Confédération depuis sa mise en service, en 2019 — dont deux déraillements, l'an dernier — ne seront connus que la semaine prochaine, mais on en sait désormais plus sur le coût de l’exercice.

Jusqu'à présent, l'enquête, demandée par la ministre des Transports, Caroline Mulroney, il y a un an, a coûté environ 14,5 millions de dollars en fonds publics.

La commission qui en est à la tête a dépensé environ 10 millions de dollars, payés par les contribuables provinciaux. Et dans un rapport de la Ville publié au comité des finances et du développement économique du conseil plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que les contribuables d’Ottawa ont déboursé 4,5 millions de dollars.

Ces chiffres n'incluent pas les millions probablement dépensés par les compagnies privées qui ont participé à l'enquête, dont le constructeur de trains Alstom et le Groupe de Transport Rideau (GTR), qui ont supervisé la conception, la construction et l'entretien à long terme de la ligne de 2,1 milliards de dollars.

Le train léger, photographié par un drône. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Les coûts sont en grande partie dus à l'armée d'avocats impliqués dans l'enquête, au nombre massif de documents traités et à la logistique de la tenue des audiences publiques, cet été.

La Commission a interrogé plus de 90 témoins et plus de 40 d'entre eux ont comparu lors des quatre semaines consécutives d'audiences publiques, en juin et juillet.

Tous ces entretiens ont été retranscrits mot à mot et publiés sur le site Web de l'enquête, sur lequel se trouvaient aussi, diffusées en direct, les audiences publiques de la Commission.

Plus d'un million de documents ont été classés, ce qui nécessite des ressources pour s'organiser. La Ville, par exemple, dit avoir déboursé environ 890 000 $ pour de tels services.

Pas une surprise

Ces coûts n’ont rien de surprenant. Lorsque l'ancien maire d’Ottawa Jim Watson et certains autres conseillers municipaux ont voté contre l'ouverture d'une enquête judiciaire – qui se rapproche d’une enquête publique – et l'un de leurs arguments était que la procédure pourrait coûter jusqu'à 20 millions de dollars.

À titre d’exemple, l'enquête judiciaire sur la promenade Red Hill Valley de Hamilton, que le conseil municipal de cette ville a acceptée en 2019, a été estimée à 11 millions de dollars à l'origine. Son prix est désormais de 26 millions de dollars.

Rappelons que la Commission sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa publiera son rapport final mercredi 30 novembre.