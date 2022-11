La cour autorise la publication d’images d’un détenu frappé par des agents correctionnels

Il s’agit de Scott Morrison, qui est détention provisoire. L’enregistrement remonte au 27 septembre.

Scott Morrison a été reconnu coupable en octobre de huit accusations de trafic de drogue. Sa peine n'est pas encore déterminée. Il a demandé à la cour d’examiner la vidéo dans l'espoir d'obtenir une peine réduite. Il soutient que ses droits constitutionnels ont été violés durant l’incident.

Cette vidéo montre Scott Morrison entouré de gardes alors qu'il était en détention provisoire dans l'établissement de Saint-Jean fin septembre.

Le Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick a demandé à la cour, le 3 novembre, d’interdire la diffusion de la vidéo. Il a soutenu que cela violerait les droits des autres détenus visibles et compromettrait la sécurité dans l’établissement, car on peut voir les mesures prises dans une situation d’urgence.

Le juge Cameron Gunn a écouté les avocats du Cabinet et de CBC . Puis, il a rejeté la demande du Cabinet en expliquant que l’enregistrement vidéo aidera le public à comprendre sa décision à venir. Le juge a ajouté qu’un interdit de publication risquerait de nuire à la confiance du public envers le système juridique.

Des coups de poing

L’enregistrement a donc été présenté en cour. Le surintendant principal du service correctionnel provincial, Sheldon Currie, a été appelé à témoigner pour expliquer les faits. L'enregistrement comprend des images tournées par des caméras de surveillance et par la caméra portative d’un agent, a-t-il précisé.

On voit tout d’abord deux agents escorter Scott Morrison jusqu’à sa cellule. Un agent ouvre la porte, mais Scott Morrison l’a referme brusquement.

Six agents correctionnel ont entouré Scott Morrison tandis qu’il était plaqué au sol. Photo : Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

La porte est rouverte. Scott Morrison avance et un agent lui donne une poussée. Le détenu se rapproche des deux agents. Ces derniers le plaquent au sol. L’un d’eux lui donne plusieurs coups de poing.

D’autres agents correctionnels accourent ensuite sur les lieux.

Aucun son n’accompagne les images des caméras de surveillance, contrairement à celles de la caméra portative. Selon M. Currie, les agents doivent utiliser cet appareil lors de toute intervention en cas d’urgence.

On voit ensuite jusqu’à six agents penchés sur Scott Morrison. On entend quelqu’un crier Vous résistez! et on voit deux agents qui lui assènent d’autres coups de poing.

Les agents l’aident ensuite à se relever. On peut voir des lésions sur son visage tandis qu’il est escorté jusqu'à une autre pièce.

Selon Sheldon Currie, un expert en matière d’usage de la force et des intervenants du système correctionnel en matière de normes professionnelles ont étudié l’incident. M. Currie n’a rien dit au sujet de leurs conclusions.

La version des faits de Scott Morrison

Scott Morrison a aussi témoigné. Selon lui, tout a commencé lorsqu’il a demandé des pansements à une infirmière, mais elle lui en a donné d’autres qui ne faisaient pas l’affaire. Il les a remis dans le chariot et a répété sa demande.

Scott Morrison croit que les agents correctionnels ont jugé qu’il avait manqué de respect envers l’infirmière. Ils lui ont ordonné de retourner à sa cellule.

Selon lui, une fois arrivé à sa cellule, l’un des agents l’a poussé et il s’était rapproché d’eux parce qu’il était mécontent et qu’il voulait parler à un superviseur.

Il a dit que les agents l’ont alors plaqué au sol, qu’ils lui ont fait très mal à une jambe et que l’un d’eux l’a frappé trois fois avant que les autres interviennent.

Les photographies de Scott Morrison prises immédiatement après l'échauffourée montrent les marques des coups qu’il a reçus au visage. Photo : Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

Scott Morrison soutient qu'il ne résistait pas lorsqu'il était plaqué au sol. Je ne les ai pas combattus plus tôt et je ne les combattais pas à ce moment.

Il dit avoir eu un oeil au beurre noir, des éraflures et des lésions au visage et au cou. Il a demandé à un agent de le photographier. Les photos ont été présentées en cour.

Le détenu soutient que depuis l’incident, il a des maux de tête plus souvent qu’auparavant, il a de la difficulté à faire de la lecture et il a toujours mal à la jambe.

La défense propose une peine de 29 mois

Compte tenu des huit accusations dont est coupable Scott Morrison, son avocat, Ben Reentovich, propose une peine de 29 mois de prison, ce qui comprend une réduction de six mois pour l'incident en question.

Scott Morrison avait aussi des marques sur le cou et la gorge. Photo : Cour provinciale du Nouveau-Brunswick

Selon Me Reentovich, il n'était aucunement nécessaire de frapper son client plusieurs fois et de l'agripper par la gorge. Cette réponse lorsqu’un détenu n’est pas coopératif me semble disproportionnée, déraisonnable, et elle requiert une réparation.

Le procureur de la Couronne propose une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement.

Le juge compte rendre sa décision le 28 novembre.