Les clients de Nova Scotia Power subiraient une hausse de tarif de 14 % sur deux ans

Nova Scotia Power et ses clients ont conclu une entente selon laquelle les tarifs augmenteraient de près de 14 % au cours des deux prochaines années.

Si les organismes de réglementation les approuvaient, les taux grimperaient de 6,9 % en 2023 et de 6,9 % en 2024, soit le même montant que lorsque les audiences devant la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse ont pris fin en septembre.

La hausse des tarifs de Nova Scotia Power soumis à l’approbation de la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Le règlement est maintenant soumis à l’approbation de la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse.

Il appartiendra au conseil de déterminer si le règlement lui-même n’est pas dans l’intérêt public, et tous ceux qui ont participé à l’audience auront l’occasion de présenter des observations à ce sujet , a déclaré le défenseur des consommateurs, Bill Mahody. qui représente les clients résidentiels de Nova Scotia Power devant les organismes de réglementation.

Le règlement intervient la même semaine que la cote de crédit de Nova Scotia Power a été réduite de deux crans par S&P Global.

L’agence de notation a blâmé le plafond tarifaire, qu’elle a qualifié d’acte d’ingérence politique sans précédent dans un service public réglementé.

Une augmentation tarifaire raisonnable

L’entente annoncée jeudi soir tient compte du plafond de 1,8 % imposé par le gouvernement progressiste-conservateur de la province à l’égard des coûts autres que les carburants, en vertu du projet de loi 212, après les audiences.

Ce projet de loi ne limite pas les coûts d’ajustement du carburant, ce que Nova Scotia Power réclamait pour les deux prochaines années pour couvrir la hausse du prix du pétrole, du gaz et du charbon utilisés pour produire de l’électricité.

Nova Scotia Power réclame cette hausse de tarif pour couvrir la hausse du prix du pétrole, du gaz et du charbon utilisés pour produire de l’électricité. Photo : Robert Short/CBC

Le service public avait prévenu que l’ajustement pourrait faire augmenter les tarifs résidentiels entre 9,6 et 12 %.

La nouvelle augmentation convenue couvre ces coûts de carburant et comprend une augmentation des dépenses pour les programmes d’efficacité énergétique, ce que la province a également permis.

Des avocats représentant des particuliers, des petites entreprises et de grands clients industriels ont signé le règlement. Tout comme l’Ecology Action Centre et la Affordable Energy Coalition.

« Le taux de 6,9 % dans les circonstances représente une augmentation tarifaire raisonnable compte tenu des besoins en revenus dont il a été question à l’audience. » — Une citation de Bill Mahody, défenseur des consommateurs de la Nouvlle-Écosse

Protéger les contribuables

La province n’a pas participé aux négociations.

Dans une déclaration faite jeudi soir, le ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables a mentionné qu’il n’était pas au courant des détails précis et qu’il devra examiner les modalités de l’accord.

Nous avons adopté des lois pour protéger les contribuables et nous continuerons de les protéger. Tout ce qui se traduira par des taux plus élevés et pourrait contourner l’objectif de notre loi nécessitera certainement un examen attentif , a indiqué le ministère.

Dans un communiqué, le président de Nova Scotia Power,Peter Gregg, a déclaré : Nous apprécions la collaboration des représentants des clients pour parvenir au règlement proposé déposé aujourd’hui, car nous respectons l’orientation donnée par le gouvernement provincial dans le projet de loi 212.

« Il ne fait aucun doute que c’est une période difficile pour les Néo-Écossais, et il faut accorder une grande attention aux préoccupations actuelles concernant la hausse du coût de la vie, tout en veillant à ce que nous maintenions les besoins les plus fondamentaux d’un réseau électrique fiable. » — Une citation de Peter Gregg, président de Nova Scotia Power