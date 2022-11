Une Sherbrookoise est au Qatar pour vivre la Coupe du monde de soccer

Comme le Qatar ne peut accueillir tous les visiteurs en même temps, Julie Martineau et son conjoint ont d'abord atterri à Dubaï. Des vols navettes quotidiens sont organisés pour permettre aux spectateurs de se déplacer entre les pays limitrophes et, selon la Sherbrookoise, peu importe l'endroit, la fièvre de la Coupe du monde se fait sentir.

Il y a une belle énergie, c'est coloré, tout le monde arrive avec son chandail de chaque équipe, tout le monde se jase. Même dans l'avion, les collations, c'était des nachos, de la guacamole, de la salsa. Tout, même les vidéos, c'était des vidéos de la FIFA. Ils font tout pour rendre ça agréable , raconte-t-elle.

Même ceux qui n'ont pas leur billet pour entrer dans le stade peuvent vivre les match avec un maximum d'ambiance. Il y des salons payants, avec des gros écrans, des divans, des chichas, de la nourriture et de la boisson sans alcool inclus. C'est partout pareil , ajoute la partisane du Canada.

« C'est vraiment le fun, tout tourne autour de la FIFA. » — Une citation de Julie Martineau, Sherbrookoise au Qatar pour la Coupe du monde de soccer

Pour réaliser ce voyage, Julie Martineau s'est procuré une passe en septembre dernier, la Hayya Card, qui lui a permis de mettre la main plus facilement sur les documents de voyage dont elle avait besoin pour se déplacer aisément à Dubaï, au Qatar et à Oman.

Ça fait que ça passe vraiment vite à l'aéroport, c'est très fluide. Étant donné qu'ils ont fait les vérifications, ils ne posent presque pas de questions, ils étampent le passeport. Ils nous accueillent avec les cartes et une carte SIM. Quand on est arrivé à Dubaï, ils nous ont donné une carte SIM avec du data, des minutes. En arrivant, on a notre numéro de téléphone , explique Julie Martineau.